Tini Stoessel regresa a Monterrey con su 'FUTTTURA Tour 2026'

La cantante argentina Tini Stoessel volverá a México con uno de los espectáculos más ambiciosos de su carrera.

La artista confirmó su presentación en Monterrey como parte de su gira “FUTTTURA Tour 2026”, un recorrido que promete reunir sus mayores éxitos con una nueva propuesta sonora y visual.

El concierto está programado para el próximo 7 de septiembre de 2026 a las 21:00 horas en la Arena Monterrey, donde la intérprete se reencontrará con su público regiomontano en una de las plazas más importantes para su trayectoria en el país.

Además de Monterrey, la gira contempla presentaciones en ciudades como Guadalajara y Ciudad de México, confirmando la fuerte conexión que la artista mantiene con el público mexicano.

Monterrey, en particular, se ha convertido en una sede recurrente dentro de sus giras, destacando por la alta respuesta de sus seguidores.

Este regreso genera expectativa entre fans que han seguido su crecimiento desde sus inicios en la actuación hasta su consolidación como figura global del pop.

La venta general de boletos comenzará el 22 de abril a las 11:00 horas, a través del sistema Superboletos y en puntos autorizados como taquillas del recinto.

De acuerdo con la información oficial, se prevé una alta demanda, impulsada por el impacto reciente de la artista en México y el atractivo de un espectáculo renovado.

Con una propuesta que mezcla nostalgia e innovación, la artista apuesta por consolidar una nueva fase en su trayectoria, ahora con un espectáculo diseñado para dejar huella en cada escenario.

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