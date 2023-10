Vocalista de Radiohead estrena colección de pinturas

En plena pandemia, cuando el mundo se acostumbraba a trabajar en remoto, el músico Thom Yorke y el artista Stanley Donwood, autor de las portadas de Radiohead, tomaron la dirección opuesta a la mayoría y decidieron dejar de intercambiar ideas desde la distancia para iniciar un proyecto de pintura a cuatro manos.

Encerrados en un pequeño estudio e inspirados por la música de The Smile, la nueva banda de Yorke, ambos comenzaron a crear las veinte obras de gran formato que se exponen en Londres entre septiembre y diciembre, cuya autoría comparten ambos a partes iguales.

Aunque con un nuevo giro estético, las obras mantienen elementos que resultarán familiares a los aficionados a Radiohead, como las montañas estilizadas de la portada de Kid A (2000), las ramas retorcidas de The King of Limbs (2011) y los flujos de carreteras de OK Computer (1997).

Donwood define las sesiones artísticas con Yorke, al que conoció hace tres décadas en la escuela de arte, como una “batalla de pintura” en la que ambos acaban plasmando su personalidad sobre el mismo cuadro.

Poníamos dos lienzos uno al lado del otro y cada persona pintaba uno de ellos. Después de un tiempo, nos los intercambiábamos y seguíamos adelante. Explicó Donwood, cuyo estilo abstracto e inquietante ha definido desde el inicio de su carrera los álbumes de Yorke.

El músico ya había participado en otras sesiones creativas con su colega, pero habitualmente era Donwood quien firmaba las obras.

Quien hace aquello que acaba definiendo la obra es el que sigue adelante con ella, y normalmente era yo, porque él tenía que irse a cantar y tocar música. Relató el artista, de 54 años.





