¿Reaccionan Piqué y Clara Chía a canción de Shakira?

La cantante Shakira lanzó una ola de indirectas a su ex pareja Piqué y a la tercera en discordia de su relación; todo esto en la colaboración con Bizarrap.

La polémica canción de Shakira en colaboración con Bizarrap 'Music session 53' sigue dando de que hablar, y es que la colombiana sacó todo su sentir respecto a la separación con su ex Gerard Piqué y la relación que entabla en la actualidad con Clara Chía Martí, la tercera en discordia durante su relación.

Aún no se cumplen ni 24 horas de su lanzamiento y el tema de la colombiana y el productor argentino continúa arrasando en redes sociales, y ya suma más de 50 millones de reproducciones en YouTube.







Las referencias a la separación de Shakira y Gerard Piqué





“Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción”, lo que puede hacer alusión a que la cantante dejará Barcelona, ciudad en la que vivía por el trabajo de su expareja, para mudarse a Miami con sus hijos.





'Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda', aquí habla sobre las noticias de los últimos meses, pues los papás del exjugador viven a lado de la casa que compartían en Barcelona y donde los paparazzis la han perseguido. Así como el problema legal que enfrenta en España por temas tributarios.







Las directas a Piqué y Clara Chía





'Tanto que te la das de campeón', refiriéndose a la exitosa carrera de Piqué como futbolista.





'Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, tras darse a conocer que Piqué le fue infiel a Shakira, el exfutbolista ha recibido infinidad de críticas.





'Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques', este fragmento da a entender que Gerard le pidió disculpas a la cantante para seguir con la relación, pero ella se negó. Sin embargo, ahora lo vemos muy feliz con su nueva novia Clara Chía.





'Yo te desocupo (la casa) mañana y si quieres traértela a ella, que venga también”, con esto la cantante confirma que la mujer ya estuvo en la casa que compartían con sus hijos.



'Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo', la colombiana hace referencia a la nueva conquista del exfutbolista.





'Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena', aquí Shakira hizo una pausa estratégica para que se entienda que se refiere al nombre de 'Clara'.





'Yo valgo por dos de 22', esto porque Clara Chía anda en sus veinte.





'Cambiaste un Ferrari por un Twingo', la baranquillera con esta estrofa se califica como una mujer que vale más.





'Cambiaste un Rolex por un Casio', como en el caso de arriba, la cantante compara una marca de lujo con una común.



¿Cómo reaccionaron Piqué y Clara Chía a la nueva canción de Shakira?



Tras la filtración de una de las estrofas de la nueva canción de Shakira y Bizarrap, Piqué se limitó a publicar en su cuenta de Twitter unos emojis que incluía un circo, un payaso, el carrusel y la rueda de la fortuna, que fue interpretado por los seguidores de la cantante como una respuesta al lanzamiento.





Sin embargo, otros creen que más bien el mensaje iba dirigido a Javier Tebas, presidente de La Liga, por haber criticado la Kings League, competencia creada por Gerard Piqué e Ibai Llanos, torneo que se transmite por Twich.





“Lo único que se parece la Kings League con el futbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. No me imagino haciendo lo de Enigma en La Liga. Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no'.

“Como circo me gusta, aunque no es comparable con la industria del futbol. Tampoco es comparable el fútbol con Pasapalabra (programa de concursos en España), por mucho que sea el programa más visto“, declaró Tebas.



El exjugador del Barcelona publicó a menos de 24 horas del lanzamiento de la canción otro tuit, pero no es lo que muchos esperaban.





“Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa”, fueron las primeras palabras del campeón del mundo con la Selección de España tras la canción de Skakira.

Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa. 🤡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 12, 2023





Esto no sería sorpresa, ya que cuando la cantante lanzó 'Te felicito' o 'Monotonía', Piqué tampoco se pronunció al respecto y parece que seguirá en la misma línea.



Por otra parte, Clara Chía, tercera en discordia, no habría tardado en reaccionar.



A través de su cuenta de Instagram, la novia de Piqué compartió en sus historias un emoji que da a entender que está aburrida a los pocos minutos del lanzamiento de Shakira. Sin embargo, al final se arrepintió y lo eliminó.





Renault, Casio y Chupa Chups también reaccionan





En el último tuit de Piqué, la cuenta oficial de Chupa Chups comentó: '¿Chup Chup o Chupa Chups? La vida con Chupa Chups es maravillosa presi, que no has de masticar ni tragar'.

Una referencia a una de las estrofas de la nueva canción de Shakira que dice: 'Esto es pa’ que te mortifiques, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques'.





Chup Chup o Chupa Chups? 😏



La vida con Chupa Chups es maravillosa presi, que no has de masticar ni tragar 😉 🍭 — Chupa Chups (@ChupaChups_esp) January 12, 2023







La alusión de un Renault Twingo también provocó que la cuenta oficial de la propia marca en España también reaccionara a la canción.





'Pa tipos y tipas como tú. ¡Sube el volumen!', escribió la automotriz junto a etiquetas en las que se mencionan cualidades del popular vehículo: joven, urbano, eléctrico, ágil, icónico, compacto y travieso. Incluso en la imagen compartida se muestra al Twingo eléctrico con el dorsal 22, que hace referencia a la estrofa: 'Yo valgo por dos de 22'.





Por otra parte, Casio, que también se convirtió en Trendig Topic en Twitter por ser mencionado en 'Music session 53', en su cuenta oficial de División Educativa (@CASIOedu) menciona que han estado recibiendo bastantes notificaciones por una mención de su marca en la canción, pero señalan que 'los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida'.

Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción 😜

Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción 😜

Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida 😉#Harder, #Better, #Faster, #Stronger













Con información de Info 7.