Rechaza AMACC invasión de EUA en Venezuela y respalda a Sheinbaum

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) manifestó su rechazo a la intervención del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la detención del presidente Nicolás Maduro, al considerar que se trata de una acción que vulnera la soberanía de una nación y pone en riesgo a la población civil.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución que organiza los premios Ariel fijó una postura firme ante los hechos, subrayando que su pronunciamiento no implica respaldo a ningún régimen político.

A la comunidad cinematográfica

A la opinión pública



La AMACC expresa su más enérgica condena a los ataques militares de EUA en territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

Rechazo total a la intervención militar

En su posicionamiento, la AMACC calificó la acción estadounidense como una intervención que profundiza la violencia y afecta directamente a la sociedad venezolana.

La academia señaló que condena “de manera categórica toda intervención militar extranjera y cualquier acción que vulnere la soberanía, ponga en riesgo a la población civil o agrave los conflictos”, al considerar que este tipo de medidas contravienen principios fundamentales del derecho internacional.

Defensa de la autodeterminación

La AMACC aclaró que su postura no busca defender a ningún gobierno, sino proteger el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin presiones externas.

Desde su perspectiva, ninguna nación debe imponer por la fuerza el rumbo político o social de otra, ya que hacerlo representa una negación de la autodeterminación y de los derechos fundamentales de las sociedades.

Respaldo a la política exterior de México

En el mismo mensaje, la academia expresó su respaldo a la postura del Gobierno de México, que ha insistido en la no intervención y en la solución pacífica de los conflictos internacionales.

La AMACC destacó que esta visión forma parte de una tradición diplomática histórica del país, basada en el respeto mutuo entre las naciones y en la búsqueda de acuerdos a través del diálogo.

Un llamado a la paz

Para reforzar su mensaje, la institución citó una de las frases más emblemáticas del expresidente Benito Juárez:

“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Asimismo, la academia hizo un llamado directo al cese de las hostilidades y a privilegiar la diplomacia como única vía para resolver el conflicto.

“No a la guerra, sí al diálogo y a la autodeterminación”, expresó en su comunicado.

Priorizar la diplomacia sobre la fuerza

La AMACC concluyó su pronunciamiento señalando que ningún hecho consumado puede convertirse en derecho y que el pueblo venezolano debe poder definir su futuro sin amenazas, ocupación ni invasión.

Finalmente, exhortó a la comunidad internacional a apostar por soluciones pacíficas y a colocar la vida y la seguridad de la población civil por encima de cualquier interés político o militar.

