Sheinbaum recalca posición de México ante captura de Maduro

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó las acciones realizadas por el gobierno de los Estados Unidos ante la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa registrada durante las primeras horas de este sábado en la capital de Venezuela.

"México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades" expresó la mandataria federal.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta mencionó que no se utiliza el uso de la fuerza para "someter a otros", debido a que la intervención no deriva democracia.

"Rechazamos de manera categórica la intervención de los asuntos internos de otros países. [...] Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno" recalcó Sheinbaum Pardo.

Soberanía y autodeterminación son principios no negociables

Recalcó que la posición del país se basa tanto en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, como la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, mismos que proteger la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, mismos que califica como principios fundamentales y no negociables.

Descarta establecer llamada telefónica con Trump

Ante la captura del líder venezolano, Sheinbaum Pardo afirmó que estableció un diálogo con los presidentes de España y Colombia para conocer su posicionamiento frente a esta intervención estadounidense. Aseguró que cuenta con una relación coordinal con ambos mandatarios, pese a los hechos ocurridos en particular con Pedro Sánchez, ante el perdón publicado por la conquista del país.

Sin embargo, descartó mantener una llamada con el presidente estadounidense debido a que se cuenta con los cuatro principios para mantener una relación de respeto entre naciones.

"Por ahora no tenemos pensado una llamada, hay coordinación, hay colaboración con Estados Unidos" recalcó.

