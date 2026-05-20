Cuba rechaza acusación de Estados Unidos contra Raúl Castro

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó la acusación presentada por Estados Unidos contra el exmandatario Raúl Castro, al asegurar que se trata de una maniobra política sin fundamento legal.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Díaz-Canel sostuvo que la imputación solo busca fortalecer argumentos para justificar una eventual agresión militar contra la isla.

El mandatario afirmó que Washington manipula los hechos relacionados con el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.

La pretendida acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y… pic.twitter.com/0r0wV0kUX9 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 20, 2026

Según el gobierno cubano, las acciones realizadas en aquel momento respondieron a una operación de legítima defensa ante reiteradas violaciones del espacio aéreo de la isla.

"Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba", se lee en el comunicado.

Díaz-Canel aseguró además que las autoridades estadounidenses habían sido advertidas previamente sobre las actividades de la organización y no actuaron para impedirlas.

Defienden figura de Raúl Castro

El presidente cubano defendió la trayectoria política y militar de Raúl Castro, a quien describió como un líder respetado dentro y fuera de Cuba.

También señaló que la acusación representa un intento “ridículo” de afectar la imagen histórica del exmandatario y hermano de Fidel Castro.

"Como jefe guerrillero y como estadista, ganó el amor de su pueblo, a lo que se suma el respeto y la admiración de otros líderes de la región y del mundo. Esos valores son su mejor defensa y un escudo moral, frente al ridículo intento de menoscabar su talla de héroe", dijo.

La reacción ocurre después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos contra Castro por asesinato y conspiración relacionados con la muerte de cuatro aviadores.

Lee aquí la nota completa: Estados Unidos acusa a Raúl Castro por muerte de aviadores

Cuba denuncia bloqueo petrolero

Díaz-Canel también acusó a Estados Unidos de mantener un bloqueo petrolero contra Cuba mediante sanciones económicas y restricciones comerciales.

El mandatario cuestionó las medidas impulsadas por la administración de Donald Trump, especialmente aquellas dirigidas a países y empresas que suministran combustible a la isla.

"Ahora dicen cínicamente que no existe bloqueo petrolero a Cuba, que todo lo que sufre nuestro pueblo es culpa del Gobierno cubano (...) La culpa es de quienes ordenan cerrar todos los accesos a recursos materiales y financieros," apuntó.

Ahora dicen cínicamente que no existe bloqueo petrolero a #Cuba, que todo lo que sufre nuestro pueblo es culpa del Gobierno cubano.



Mienten una y otra vez sin ningún pudor, con una desfachatez alarmante, sin presentar una sola evidencia que sustente sus afirmaciones.



La culpa… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 20, 2026

Además, calificó las sanciones como un castigo colectivo contra la población cubana y pidió el levantamiento del bloqueo económico impuesto por Washington.

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