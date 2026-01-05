Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inter_trump_96cd3a3f9d
Internacional

'EUA no está en guerra con Venezuela', asegura Trump

El presidente de EUA afirmó que no hay guerra con Venezuela, celebró la detención de Maduro y aseguró que su salida ayudará a bajar el precio del petróleo

  • 05
  • Enero
    2026

Estados Unidos no se encuentra en una guerra con Venezuela, esto de acuerdo con Donald Trump.

Durante una entrevista telefónica con la cadena de noticias NBC, el presidente de Estados Unidos dijo que "no estamos en guerra con Venezuela" Estamos en guerra con la gente que vende drogas; estamos en guerra con la gente que vacía sus prisiones en nuestro país y manda a sus drogadictos y vacía sus manicomios en nuestro país".

El mandatario estadounidense también aseguró que la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores la madrugada del pasado sábado es un "momento extraordinario en la historia" y algo positivo para todo el hemisferio occidental y las Américas.

Trump insistió en que el principal beneficio de la salida de Maduro será una bajada de los precios del petróleo para los ciudadanos de Estados Unidos.

Mientras que, por otra parte, dijo que la convocatoria de elecciones en Venezuela no es una prioridad mientras trabajan en regresarle "la salud" al país.

El mantario también dijo que espera que las petroleras de EUA puedan iniciar operaciones en Venezuela en menos de 18 meses y que eso también incluirá inversiones en infraestructuras.

"Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero va a requerir mucho dinero".

"Un tremendo volumen de dinero va a tener que ser gastado y las compañías petroleras lo gastarán y entonces les reembolsaremos nosotros (la inversión) o a través de ingresos", apuntó Trump.

Pese a ellos, varias fuentes citadas por medios de Estados Unidos han indicado que la industria petrolera del país no tiene apetito para regresar con grandes inversiones a Venezuela, después de décadas fuera del país por la inestabilidad, nacionalizaciones y falta de seguridad jurídica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_briggitte_bozzo_500e145634
Captura de Maduro conmueve a Briggitte Bozzo: 'me puse a llorar'
2025_12_22_T233952_Z_430339601_RC_2_YLIAKWTSE_RTRMADP_3_USA_TRUMP_OFFSHORE_WIND_EQUINOR_1024x681_8250b93f77
Trump dice que Venezuela le dará millones de barriles de petróleo
delcy_rodriguez_venezuela_2026_466b5302b4
Reportan 24 agentes venezolanos muertos tras operativo de EUA
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_06_at_6_50_25_PM_9d2d59a1c7
Encabeza Miguel Mery aprobación en sistemas de poder judicial
pirotecnica_uso_accidentes_b2808822d8
Disminuyen incidentes por pirotecnia en Saltillo en 2025
gusano_barrenador_en_altamira_64a30a6450
Refuerzan cerco sanitario por gusano barrenador en Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×