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Cameron Diaz y Benji Madden reciben a su tercer hijo

La actriz de 53 años y el músico anunciaron el nacimiento sorpresa de Nautas Madden, su tercer hijo, con un emotivo mensaje centrado en la privacidad familiar

  • 04
  • Mayo
    2026

La actriz Cameron Diaz y su esposo, el músico Benji Madden, sorprendieron a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su tercer hijo, Nautas Madden, ampliando así su familia de manera discreta, como ya había ocurrido con sus dos hijos anteriores.

Fue Benji Madden, de 47 años, quien compartió la noticia a través de Instagram con un mensaje cargado de emoción.

“Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!”, escribió el integrante de Good Charlotte.

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El músico agregó que sus hijos están sanos y felices, destacando que la familia vive uno de sus momentos más especiales. Diaz, de 53 años, reaccionó a la publicación con emojis de corazones, manteniendo el estilo reservado que caracteriza a la pareja.

El significado especial detrás del nombre Nautas

Madden explicó que el nombre Nautas proviene del latín y significa “marinero, navegante o viajero”, una elección inspirada en la idea de aventura y valentía ante lo desconocido.

La publicación estuvo acompañada por una imagen simbólica de un barco, reforzando la temática de exploración y familia.

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Cameron Diaz y Benji Madden, casados desde enero de 2015, son también padres de Raddix, de 6 años, y Cardinal, de 2.

Al igual que en nacimientos anteriores, decidieron no revelar fotografías del recién nacido, subrayando su compromiso con la seguridad y privacidad de sus hijos.

Desde el nacimiento de Raddix en 2019, la pareja ha mantenido una política clara de proteger su vida familiar del escrutinio público.

Diaz ha hablado abiertamente sobre convertirse en madre a una edad más avanzada, describiéndolo como una decisión profundamente consciente.

Tras una pausa de una década en Hollywood, la actriz regresó recientemente al cine con la película De vuelta a la acción, estrenada en 2025, mientras combina su vida profesional con una etapa familiar que considera transformadora.


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