Responde Alicia Villarreal ante rumores de boda

Alicia Villarreal acudió al Palacio de Justicia junto con su novio, Silva de Hernández. La noche del lunes salió la noticia de que supuestamente la cantante estaría comprometida con Cibad Hernández.

A su llegada, la cantante solo sonrió y no respondió ante esta noticia surgida mediante las redes sociales.

La vida sentimental de la cantante Alicia Villarreal volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras ser vinculada con Cibad Hernández.

La relación, que ha sido manejada con discreción, comenzó a generar especulación luego de diversas apariciones y versiones que apuntan a un posible romance, justo en medio de la etapa personal que atraviesa la intérprete tras su separación.

En días recientes, el tema tomó mayor fuerza ante rumores sobre una supuesta pedida de matrimonio, lo que desató reacciones divididas entre seguidores y medios.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado públicamente este hecho, por lo que la información se mantiene en el terreno de la especulación.

Sin embargo, el interés en torno a la situación continúa creciendo, mientras la artista mantiene su postura reservada frente a su vida privada.

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