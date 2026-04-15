Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_93_8117e45e46
Escena

Olivia Rodrigo y Cameron Winter desata rumores de romance

La cantante Olivia Rodrigo fue vista en una cena cercana con Cameron Winter en Los Ángeles, desatando rumores de un posible nuevo romance

  • 15
  • Abril
    2026

La cantante Olivia Rodrigo vuelve a estar en el centro de atención mediática tras ser vista en una cena con Cameron Winter, lo que ha desatado especulaciones sobre un posible nuevo romance.

De acuerdo con reportes, la intérprete de Drivers License y el vocalista de la banda Geese fueron captados la noche del martes en un ambiente cercano y relajado mientras salían de un restaurante en la ciudad.

Una cena que encendió rumores

Testigos señalaron que ambos lucían cómodos y con evidente complicidad, vistiendo atuendos casuales mientras caminaban juntos hacia su automóvil. Las imágenes, difundidas por agencias como Backgrid, rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El encuentro ha sido descrito como una “cena cozy”, suficiente para que fans y medios comiencen a especular sobre una posible relación sentimental.

EH UNA FOTO - 2026-04-15T162937.345.jpg

La vida personal de Olivia Rodrigo ha sido tema recurrente en la prensa. Su relación más reciente fue con el actor británico Louis Partridge, conocido por su participación en Enola Holmes, con quien habría terminado a finales de 2025.

Anteriormente, la artista también fue vinculada con el productor Adam Faze y el cantante Joshua Bassett, su compañero en High School Musical: The Musical: The Series.

EH UNA FOTO - 2026-04-15T162857.040.jpg

Cameron Winter, en ascenso

Por su parte, Cameron Winter ha mantenido un perfil más discreto, aunque su proyección en la escena indie ha ido en aumento como líder de Geese, lo que ahora lo coloca bajo los reflectores tras ser relacionado con la estrella del pop.

EH UNA FOTO - 2026-04-15T162840.215.jpg

Además, ambos artistas comparten un vínculo creativo al participar en el proyecto musical Help(2) Benefit Compilation.

El posible romance surge en un momento importante para Olivia Rodrigo, quien se prepara para lanzar su próximo álbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, previsto para junio.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado la relación, pero las imágenes ya han sido suficientes para encender la conversación en redes sociales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_08_at_11_04_21_PM_cb8d6fc8b0
Ozziel Herrera genera dudas en Tigres ante interés europeo
EH_FOTO_VERTICAL_33_05a349a127
Danna y Belinda alimentan teorias de colaboración con video viral
INFO_7_UNA_FOTO_7368cb31e7
Jorge D'Alessio rompe el silencio ante presunta infidelidad
publicidad

Últimas Noticias

tini_arena_monterrey_5c123ee2e0
Tini Stoessel regresa a Monterrey con su 'FUTTTURA Tour 2026'
muerte_peces_tamaulipas1_2db462839a
Genera preocupación mortandad de peces al sur de Tamaulipas
cornella_messi_537ba35cfa
Messi compra al UE Cornellà de la quinta división de España
publicidad

Más Vistas

nl_consesiones_de_agua_5a10a8a367
Regios pagan mil veces más por agua que políticos con concesiones
EH_DOS_FOTOS_2_b93a8155fb
Investiga Fiscalía a agente tras asesinato de joven en San Pedro
IMG_7628_e728f21376
Niega Adrián de la Garza vínculo con fraude de Proyectos 9
publicidad
×