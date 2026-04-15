Olivia Rodrigo y Cameron Winter desata rumores de romance

La cantante Olivia Rodrigo vuelve a estar en el centro de atención mediática tras ser vista en una cena con Cameron Winter, lo que ha desatado especulaciones sobre un posible nuevo romance.

De acuerdo con reportes, la intérprete de Drivers License y el vocalista de la banda Geese fueron captados la noche del martes en un ambiente cercano y relajado mientras salían de un restaurante en la ciudad.

Una cena que encendió rumores

Testigos señalaron que ambos lucían cómodos y con evidente complicidad, vistiendo atuendos casuales mientras caminaban juntos hacia su automóvil. Las imágenes, difundidas por agencias como Backgrid, rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El encuentro ha sido descrito como una “cena cozy”, suficiente para que fans y medios comiencen a especular sobre una posible relación sentimental.

La vida personal de Olivia Rodrigo ha sido tema recurrente en la prensa. Su relación más reciente fue con el actor británico Louis Partridge, conocido por su participación en Enola Holmes, con quien habría terminado a finales de 2025.

Anteriormente, la artista también fue vinculada con el productor Adam Faze y el cantante Joshua Bassett, su compañero en High School Musical: The Musical: The Series.

Cameron Winter, en ascenso

Por su parte, Cameron Winter ha mantenido un perfil más discreto, aunque su proyección en la escena indie ha ido en aumento como líder de Geese, lo que ahora lo coloca bajo los reflectores tras ser relacionado con la estrella del pop.

Además, ambos artistas comparten un vínculo creativo al participar en el proyecto musical Help(2) Benefit Compilation.

El posible romance surge en un momento importante para Olivia Rodrigo, quien se prepara para lanzar su próximo álbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, previsto para junio.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado la relación, pero las imágenes ya han sido suficientes para encender la conversación en redes sociales.

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