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Escena

Muere Lucha Moreno, mamá de Mimí y actriz de ‘Quinceañera’

La cantante y actriz mexicana falleció a los 87 años; su hija Mimí, de Flans, confirmó que murió 'rodeada de muchísimo amor'

  • 15
  • Abril
    2026

El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de la cantante y actriz Lucha Moreno, reconocida por su trayectoria en la música ranchera y por su participación en telenovelas como Quinceañera. Tenía 87 años.

La noticia fue dada a conocer por su hija, Mimí, integrante del grupo Flans, a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

“Qué difícil… Hoy mi mamita adorada se subió a una nube, rodeada de un montón de angelitos, para regresar a casa”, escribió la cantante, quien también aseguró que su madre falleció de manera tranquila: “Se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor”.

Una despedida llena de cariño

En su mensaje, Mimí recordó a su madre como una mujer fuerte y entrañable.

“La voy a extrañar muchísimo… guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro”, expresó, acompañando sus palabras con una fotografía junto a la artista.

La publicación generó múltiples reacciones de figuras del medio artístico, quienes enviaron condolencias a la familia.

Una vida dedicada al espectáculo

Lucha Moreno, cuyo nombre real era Irma Gloria Ochoa Salinas, nació en Guadalupe, Nuevo León, en abril de 1939.

Inició su carrera artística desde muy joven, cuando a los 16 años realizó una prueba de voz en radio que marcó el inicio de su trayectoria.

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Con el paso del tiempo se consolidó como una de las voces representativas del género ranchero, además de incursionar con éxito en la actuación, disciplina que, según ella misma, era su verdadera pasión.

Durante su carrera compartió escenario y créditos con grandes figuras como Antonio Aguilar y Flor Silvestre, formando parte de la última etapa del cine mexicano clásico.

Su debut cinematográfico llegó con la película Asesinos, S.A., donde interpretó el tema “La noche de mi mal”. A partir de ahí participó en diversas producciones como No soy monedita de oro, Tirando a matar, Las hijas del Amapolo y Escuela para solteras.

En televisión, formó parte de telenovelas como Quinceañera, Amor en silencio y Te sigo amando, consolidando una carrera versátil entre la pantalla y los escenarios.

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En el ámbito musical, grabó más de 20 discos y obtuvo reconocimientos importantes dentro del género ranchero, siendo considerada una de sus pioneras.

Vida personal y legado familiar

Lucha Moreno también destacó por su relación artística y personal con el cantante José Juan Hernández, con quien formó un dueto y una familia. De esta unión nació Mimí, quien heredó el talento musical y alcanzó fama en los años 80 con el grupo Flans.

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A lo largo de su vida, Moreno mantuvo una presencia constante en el espectáculo, combinando su carrera con su rol como madre y figura pública.

También te puede interesar: Fallece el cantante José Juan Hernández, padre de Mimí de Flans

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales de su fallecimiento. Sin embargo, su partida deja una huella profunda en la música mexicana y en la historia del entretenimiento nacional.

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Lucha Moreno será recordada como una artista completa: cantante, actriz y pionera de un género que forma parte esencial de la identidad cultural de México.


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