Emiten alerta en Altamira por falsos funcionarios

Autoridades municipales de Altamira advirtieron sobre intentos de extorsión cometidos por personas que se hacen pasar por funcionarios federales o estatales para obtener información de comunidades rurales y posteriormente solicitar dinero a sus víctimas.

El secretario del Ayuntamiento, Francisco Pérez Ramírez, informó que estos casos han sido detectados principalmente cuando los falsos funcionarios dicen pertenecer a dependencias como Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales u otra dependencia estatal, solicitando datos de delegados o comisariados ejidales, para posteriormente intentar extorsionarlos.

De acuerdo con el funcionario, en los últimos cuatro años y medio se han registrado al menos seis reportes de este tipo de situaciones, algunas ocurridas en comunidades como Mata del Abra y Lomas del Real, donde incluso en uno de los casos se logró obtener dinero de las víctimas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento reforzó los controles internos para evitar que se entregue información sin verificación oficial, además de emitir alertas a delegados municipales y personal de Desarrollo Rural, con el llamado a la población a no proporcionar datos ni realizar pagos ante solicitudes sospechosas y reportar cualquier intento de extorsión a las autoridades.

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