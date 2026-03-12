Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Altamira_archivo_71c776a1b7
Tamaulipas

Emiten alerta en Altamira por falsos funcionarios

Francisco Pérez Ramírez, informó que estos casos han sido detectados principalmente cuando los falsos funcionarios dicen pertenecer a dependencias

  • 12
  • Marzo
    2026

Autoridades municipales de Altamira advirtieron sobre intentos de extorsión cometidos por personas que se hacen pasar por funcionarios federales o estatales para obtener información de comunidades rurales y posteriormente solicitar dinero a sus víctimas.

El secretario del Ayuntamiento, Francisco Pérez Ramírez, informó que estos casos han sido detectados principalmente cuando los falsos funcionarios dicen pertenecer a dependencias como Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales u otra dependencia estatal, solicitando datos de delegados o comisariados ejidales, para posteriormente intentar extorsionarlos.

De acuerdo con el funcionario, en los últimos cuatro años y medio se han registrado al menos seis reportes de este tipo de situaciones, algunas ocurridas en comunidades como Mata del Abra y Lomas del Real, donde incluso en uno de los casos se logró obtener dinero de las víctimas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento reforzó los controles internos para evitar que se entregue información sin verificación oficial, además de emitir alertas a delegados municipales y personal de Desarrollo Rural, con el llamado a la población a no proporcionar datos ni realizar pagos ante solicitudes sospechosas y reportar cualquier intento de extorsión a las autoridades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Andres_Mijes_1a7c27609e
Resalta Mijes ante Coparmex beneficios de digitalizar trámites
dregvw3_44628b3622
Se declara culpable traficante que extorsionó a mexicanos en EUA
primaria_emiliano_tamaulipas_786317262e
Aplazan reunión entre autoridades y padres de familia en primaria
publicidad

Últimas Noticias

7994b1b4_5127_4d2c_a9d1_2824a1abb232_2d11c8dc62
Reconocen a nivel nacional 'Corazones Voluntarios de Saltillo'
IMG_0887_1f78e984c6
CBTIS 97 agradece apoyo del alcalde de Saltillo
Captura_de_pantalla_2026_03_13_184602_884f0d2aae
Chimaev vs Strickland: rivalidad y título en juego en UFC 328
publicidad

Más Vistas

filipe_luis_dt_rayados_4c15a30f0b
Rayados busca técnico y pone en la mira al brasileño Filipe Luís
hallan_restos_rey_del_cabrito_9b47b9707b
Confirma familia hallazgo del hijo de dueño del 'Rey del Cabrito'
samuel_garcia_somos_el_motor_industria_b5fc6382b6
Gobernador presume a Nuevo León como motor industrial de México
publicidad
×