Revelan la causa de muerte de la actriz Michelle Trachtenberg

Después de varios meses de la sorpresiva partida de la actriz, Michelle Trachtenberg, finalmente se ha revelado la causa de su fallecimiento.

La actriz de 39 años fue encontrada sin vida el pasado 26 de febrero en su apartamento en Nueva York, poco tiempo después de haberse sometido a un trasplante de hígado. El motivo de esta operación todavía se desconoce.

De acuerdo con la oficina del médico forense jefe de Nueva York, Trachtenberg murió debido a complicaciones de diabetes.

De acuerdo a médicos locales, la familia de la actriz se opuso en febrero a que se le realizara una autopsia, pero las pruebas toxicológicas del médico forense aportaron más "claridad" a la causa de su fallecimiento.

La repentina noticia de su muerte generó conmoción entre sus fans y compañeros de la industria, especialmente porque meses antes se había sometido a un trasplante de hígado, lo que alimentó muchas especulaciones sobre su estado de salud.

Tiempo antes de su muerte, varias imágenes compartidas mediante sus redes sociales hicieron que se encendieran las alarmas entre sus seguidores, pues en ella se mostraba más delgada y con una mirada cansada.

Trachtenberg hizo su debut en la industria del entretenimiento en la década de los noventas, con la serie "The Adventures of Pete and Pete" y la película "Harriet the Spy". Pero no fue hasta 2008 donde participó en "Gossip Girl" como Georgina Sparks, serie la cual se convertiría en uno de los proyectos que marcarían su carrera.

