El final de Stranger Things deja teorías y misterios abiertos

El inminente final de Stranger Things, una de las series más emblemáticas de Netflix, llega cargado de expectativas y preguntas sin resolver tras el estreno del volumen dos de su quinta temporada.

De acuerdo con un análisis de The Hollywood Reporter, el desenlace promete aclarar solo parte de los misterios que han sostenido la tensión en Hawkins desde 2016.

(ATENCIÓN: SPOILERS)

Henry, Vecna y la Dimensión X

Uno de los mayores enigmas gira en torno a Henry Creel y su conexión con la Dimensión X.

El medio especializado cuestiona cómo se relacionan los recuerdos de Henry en las cuevas con el plan maestro de Vecna.

Aunque la obra teatral Stranger Things: The First Shadow explica su llegada accidental a esa dimensión en 1959, sigue sin revelarse qué ocurrió realmente allí, más allá de una inquietante escena con el Mind Flayer.

¿Viajes en el tiempo en Hawkins?

A medida que se acerca el final, cobra fuerza la teoría del viaje temporal. The Hollywood Reporter subraya que la serie ha dejado pistas claras sobre la manipulación del tiempo, lo que abre la posibilidad de que Vecna esté alterando la cronología para expandir el Upside Down o cambiar su propio destino.

Esta teoría ha ganado fuerza tras una clase del profesor Clarke sobre agujeros de gusano. Esta sugiere que Vecna planea retroceder en el tiempo para cambiar el curso de los acontecimientos o liberarse de su pasado.

El rol pendiente de Holly y las fechas clave

Otra incógnita es el papel de Holly, quien podría ser clave para abrir o cerrar portales dimensionales.

Además, persiste el misterio del Upside Down “congelado” el 6 de noviembre, fecha que coincide con la desaparición de Will Byers y otros eventos aparentemente conectados a lo largo de décadas.

El origen del portal y el sacrificio de Eleven

La serie confirmó que Eleven abrió las grietas entre Hawkins y el Upside Down, pero queda la duda de si el verdadero responsable fue el doctor Brenner.

Al mismo tiempo, el posible sacrificio de Eleven vuelve al centro del debate, especialmente tras revelaciones sobre experimentos fallidos con su sangre.

En foros y redes sociales circulan hipótesis cada vez más audaces, algunas consideradas improbables, pero que encuentran sustento en pistas dejadas a lo largo de las cinco temporadas.

Todo es un libro de Mike

Una de las teorías más comentadas plantea que toda la trama es, en realidad, una novela escrita por Mike Wheeler en su adultez.

Según esta idea, el relato sería una forma de procesar el trauma por la muerte de su amigo Will. Este final apelaría al recurso narrativo de que todo fue producto de la imaginación, una opción que divide opiniones entre los seguidores.

Una partida de Dragones y Mazmorras

Otra hipótesis sugiere que la serie completa es una extensa campaña del juego de rol Dragones y Mazmorras.

El cierre haría eco del inicio de la ficción y rendiría homenaje a una de sus mayores influencias, aunque se considera un desenlace arriesgado que podría provocar el descontento de parte del público.

Once y Will, hijos de Vecna

Entre las teorías más controvertidas destaca la que asegura que Once y Will serían hermanos biológicos e hijos de Vecna, también conocido como Henry Creel.

Algunas variantes incluso apuntan a experimentos de inseminación artificial en el laboratorio, lo que explicaría el vínculo especial entre Will y el villano.

El Azotamentes como villano final

Otra corriente de seguidores cree que Vecna no es el verdadero antagonista, sino que está siendo manipulado por el Azotamentes, ausente desde la tercera temporada.

Según esta visión, Henry sería solo una víctima más de una amenaza mayor.

Cuenta regresiva para el adiós

El cierre definitivo está programado para el 1 de enero de 2026.

Hasta entonces, Hawkins sigue siendo terreno fértil para teorías, especulación y un misterio que promete un adiós tan inquietante como inolvidable.





