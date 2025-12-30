Podcast
Escena

Teaser final de Stranger Things 5: La batalla final contra Vecna

El tráiler final de Stranger Things 5 anticipa una batalla definitiva contra Vecna y un episodio final de más de dos horas que se estrenará el 31 de diciembre

  • 30
  • Diciembre
    2025

Netflix presentó el tráiler final de Stranger Things 5, adelantando el clímax de la historia con una Eleven decidida a enfrentar por última vez a Vecna, quien continúa operando bajo la identidad de Henry Creel.

El avance muestra un tono intenso, con escenas de acción masiva y el Upside Down invadiendo la realidad.

El plan contra Vecna

En el tráiler se observan discursos motivadores de Hopper, la unión del grupo completo y un adelanto del plan para detener la fusión de dimensiones conocida como el Abismo.

El clímax del avance muestra a Vecna reuniendo a sus víctimas en una especie de sesión espiritista para activar su hechizo final.

El episodio final, titulado The Rightside Up, será el octavo capítulo de la quinta y última temporada y tendrá una duración superior a las dos horas, convirtiéndose prácticamente en una película.

G9bBYFcWYAA9k-C.jfif

Su estreno está programado para el 31 de diciembre de 2025 en Netflix.

Estreno también en cines

Además del lanzamiento en streaming, Netflix proyectará el episodio final en más de 500 salas de cine en Estados Unidos y Canadá, con funciones especiales durante la noche de Año Nuevo y hasta el 1 de enero, marcando la primera vez que el cierre de la franquicia llega a la gran pantalla.

G9bBW36WIAMSs4T.jfif

Una serie que marcó época

Matt y Ross Duffer crearon Stranger Things hace casi una década, cuando Netflix estrenó su primera temporada en julio de 2016.

Lo que comenzó como una historia de misterio paranormal ambientada en un pequeño pueblo de Indiana se transformó rápidamente en un fenómeno mundial que capturó a millones de espectadores.

G9bBYh2WAAQGQjE.jfif

Tras el impacto inicial, las temporadas dos y tres llegaron en 2017 y 2019, respectivamente, consolidando la popularidad de la serie.

La cuarta temporada, al igual que la quinta, fue dividida en dos volúmenes estrenados en 2022, una estrategia que mantuvo la conversación global durante meses.

El universo de Stranger Things incluso se expandió al teatro con la obra Stranger Things: First Shadow, presentada en Londres en 2023 y actualmente en cartelera en Broadway.


Comentarios

Etiquetas:
