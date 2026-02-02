Podcast
colectivo_restos_viaducto_reynosa1_1ebf4a78b9
Tamaulipas

Halla colectivo restos calcinados cerca del viaducto Reynosa

Integrantes del colectivo localizaron restos humanos sobre la superficie, los cuales se encontraban calcinados y dispersos entre la maleza

  • 02
  • Febrero
    2026

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas inició el mes de febrero con la localización del tercer positivo del año, tras el hallazgo de restos óseos humanos en las inmediaciones del viaducto Reynosa, informó Edith González, dirigente del colectivo.

De acuerdo con la representante del grupo, el hallazgo se realizó durante una jornada de búsqueda en campo, cuando integrantes del colectivo localizaron restos humanos sobre la superficie, los cuales se encontraban calcinados y dispersos entre la maleza.

Durante la misma intervención, también fue localizado un barril de lámina que presentaba aparentes impactos de bala, por lo que el área fue reportada de inmediato para que las autoridades llevaran a cabo las diligencias correspondientes.

El colectivo señaló que este tipo de hallazgos confirma que aún existen zonas en Reynosa utilizadas para el abandono de restos humanos, por lo que reiteró la necesidad de reforzar las acciones de búsqueda y los procesos de identificación forense que permitan dar certeza a las familias de personas desaparecidas.

Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas mantiene de manera permanente jornadas de búsqueda en distintos puntos del municipio, al destacar que cada localización representa un avance en la exigencia de verdad, justicia y acompañamiento institucional para las familias afectadas.


Comentarios

Etiquetas:
