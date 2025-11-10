Cerrar X
Tamaulipas

Activan Alerta AMBER por desaparición de bebé en Tampico

Las autoridades de Tamaulipas emitieron una Alerta AMBER para localizar a María Emilia Abreu Valdez, una bebé de un año desaparecida en Tampico

  • 10
  • Noviembre
    2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas activó una Alerta AMBER para localizar a María Emilia Abreu Valdez, una niña de apenas un año de edad que desapareció el pasado 10 de mayo en Tampico.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la menor tiene cabello ondulado negro, ojos castaño oscuro y mide 85 centímetros de estatura.

Hasta el momento, no se tienen noticias sobre su paradero, por lo que las autoridades consideran que su integridad física podría estar en riesgo.

“Se teme que pueda ser víctima de un delito”, informaron las autoridades al activar el protocolo de búsqueda urgente.

Autoridades piden apoyo ciudadano

Las autoridades de Tamaulipas solicitaron la colaboración de la ciudadanía para difundir la alerta y aportar cualquier información que ayude a localizar a la menor.

Las personas que tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse al teléfono 55 5346 2516, disponible las 24 horas del día.

Por su parte, las autoridades reiteraron su llamado a la población para que mantenga la atención en medios y redes sociales y reporte cualquier información que pueda ayudar a localizar a María Emilia Abreu Valdez.

 


