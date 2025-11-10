Cerrar X
Escena

Luli Pampín llena de magia y alegría la Arena Monterrey

Luli Pampín una vez más pone a cantar y bailar a miles de niños y niñas, quienes con sus papás asisten a su show en la Arena Monterrey

  • 10
  • Noviembre
    2025

La cantante Luli Pampín y sus pequeños fans regios estuvieron juntos otra vez, durante el espectáculo que la artista infantil presentó la tarde de este domingo en la Arena Monterrey.

En compañía de sus papás, miles de niños y niñas asistieron al recinto para cantar y bailar las canciones de la argentina, quien como parte de su gira "¡Bienvenidos! Juntos Otra Vez" hizo que sucediera la magia en escena.

Y es que a través de sus canciones, Luli enseña los colores, las partes del cuerpo, los animales y muchos otros temas que forman parte de las historias que cuenta musicalmente.

Con más de 200 mil ‘Luli Pampineros’ que han disfrutado su gira “El Libro Musical” y una racha de funciones sold out en América Latina y Europa, Luli Pampín ha conquistado escenarios de todo el mundo y en Monterrey no fue la excepción.

Su mundo es un espacio donde la imaginación florece, el amor se canta en voz alta y los valores se celebran con una sonrisa, por lo que quienes vivieron la experiencia seguramente no la olvidarán.

Y es que resultará muy difícil no recordarla, pues cada función es como una fiesta para cantar, bailar, jugar y compartir momentos en familia.

