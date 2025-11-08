Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas

La Comisión de Búsqueda del Estado de Puebla encendió una alerta pública tras detectar una modalidad reciente de estafa basada en contenido fabricado con Inteligencia Artificial (IA), donde grupos delictivos suplantan la identidad de personas desaparecidas mediante videos, fotos y audios falsificados para extorsionar a sus familias.

Además, la organización informó que, aunque este esquema apenas comienza a ser identificado, ya existe un patrón de riesgo previsible que amerita difusión preventiva inmediata, especialmente para familiares, colectivos de búsqueda, activistas, y comunidades que organizan rastreo, documentación y acompañamiento.

La advertencia se dio a conocer a través de plataformas oficiales de comunicación de la Comisión de Búsqueda, donde se pidió no asumir la veracidad de videos, notas de voz o registros que lleguen por mensajería digital sin confirmación de autoridad, y evitar la difusión abierta de material personal del familiar desaparecido en redes sociales.

Riesgo para familias buscadoras

De acuerdo con Jaqueline Palmeros, madre buscadora del colectivo “Una luz en el camino” en la Ciudad de México, hasta el momento no han recibido reportes de casos consumados bajo este método. Sin embargo, reconoció que el contexto digital, la velocidad de distribución de contenido manipulado y la existencia de modelos de IA accesibles hace necesario tomar precauciones inmediatas.

La Comisión de Puebla explicó que, para montar la estafa, los agresores primero rastrean perfiles públicos de colectivos de búsqueda y de familiares. Ahí extraen fotografías, videos y referencias para modelar rostros y voces mediante IA generativa. Posteriormente, los mismos materiales se emplean para fabricar mensajes audiovisuales donde se simula que la persona desaparecida está viva, retenida o comunicándose para solicitar dinero a cambio de una supuesta liberación.

Qué recomiendan autoridades

La autoridad estatal pide a familiares evitar subir audios personales, videos íntimos, o fotografías no oficiales del familiar desaparecido. La recomendación es compartir únicamente los datos institucionales de contacto directo con autoridades.

Además, solicitan que si reciben audios, videos o imágenes que resulten sospechosos, se reporten de inmediato antes de interactuar o responder demandas económicas.

⚠️ ¡Atención! 🚨 Hay una nueva forma de extorsión: delincuentes usan IA para crear fotos y videos falsos de personas desaparecidas y pedir dinero. La Comisión de Búsqueda, con el apoyo de @Gob_Puebla y @armentapuebla_, llama a no caer en engaños. ❌ Denuncia al 911 o a… pic.twitter.com/mQpkb9FvuY — Comisión de Búsqueda de Personas (@busquedagobpue) November 8, 2025

Comentarios