El origen del nombre de los New England Patriots

Inglaterra reciben su nombre como homenaje a los colonos de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, ya que Massachusetts fue cuna de la Revolución.

Originalmente llamados Boston Patriots en 1960, el equipo cambió a New England Patriots en 1971 al mudarse a Foxborough, Massachusetts, buscando representar a toda la región de Nueva Inglaterra en lugar de solo a la ciudad de Boston.

Curiosamente, también se consideró otro nombre y fue el de Bay State Patriots.

A partir del apodo oficial de Massachusetts, el estado de la bahía, los propietarios de los clubes estuvieron cerca de elegir ese apodo, pero finalmente el temor de que los fanáticos rivales los llamaran BS Patriots, es decir, ‘Bullshit’ Patriots, llevó a que se abandonara la idea.

El nombre Patriotas fue seleccionado en 1959 tras un concurso, reflejando el fuerte vínculo histórico de la zona con los fundadores de la nación.

Al trasladarse a un nuevo estadio fuera de Boston, los dueños decidieron ampliar la identidad del equipo para conectar con los aficionados de todos los estados de la región.

Se seleccionó Patriotas para evocar a los colonos que lucharon contra el control británico, lo que a menudo se asocia con el personaje del logotipo Pat Patriot.

El club quería un nombre atractivo para el equipo… y por ello inició una campaña para buscar el mejor nombre y al mismo tiempo comercializar el nuevo equipo.

Una combinación de concursos para fanáticos y ensayos para niños le devolvió el nombre inicial: Boston Patriots.

En aquel momento, 74 personas a las que se les prometieron entradas gratuitas para uno de los partidos en casa del equipo, presentaron sus ideas de nombres. De los 74 nombres resultantes, tres nombres fueron seleccionados como finalistas con la ayuda de ensayos infantiles: Minuteman, Bulls y, obviamente, Patriots.

Luego, el 20 de febrero de 1960, la American Football League (AFL) hizo un anuncio oficial de su última franquicia: los Boston Patriots. Originalmente y ubicado en Boston, el equipo recibió el nombre de Patriots (o Patriotas, en español) debido a la herencia de la zona, siendo esta uno de los focos de nacimiento de la Revolución Americana de 1765.

Comentarios