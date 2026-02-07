Podcast
Internacional

Detienen a hombre acusado de amenazar con matar a JD Vance

Un gran jurado federal acusó a un hombre de Ohio por amenazar de muerte al vicepresidente JD Vance; permanece bajo custodia

Un gran jurado federal acusó a un hombre de 33 años por presuntamente amenazar con matar al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante su visita a Ohio en enero, informó el Departamento de Justicia.

El acusado fue identificado como Shannon Mathre, residente de Toledo, Ohio, quien enfrenta cargos por “emitir una amenaza para matar e infligir daños físicos” contra el vicepresidente.

Según el comunicado oficial, Mathre habría dicho que “iba a averiguar dónde (el vicepresidente) iba a estar y usar [su] arma automática M14 para matarlo”. Las autoridades no han precisado el lugar donde se realizó el comentario.

Agentes del Servicio Secreto arrestaron al sospechoso el viernes. Ese mismo día compareció ante un juez federal del Distrito Norte de Ohio.

El Departamento de Justicia indicó que, durante la investigación por la presunta amenaza, se localizaron “múltiples archivos digitales con material de abuso sexual infantil” en posesión de Mathre.

El acusado permanece bajo custodia a la espera de una audiencia de detención programada para el 11 de febrero.

La amenaza se suma a otros incidentes recientes relacionados con el vicepresidente.

A inicios de enero, Vance informó que una persona intentó ingresar por la fuerza a su vivienda en Ohio mientras él y su familia no se encontraban en el lugar. En ese caso, un hombre de 26 años fue detenido, según reportaron medios estadounidenses.


