Rompe récords ‘Zootopia 2’ 10 años después de primer entrega

Una década después del lanzamiento que marcó a toda una generación, ‘Zootopia 2’ finalmente arribó a los cines, retomando la historia desde el punto exacto en el que quedó. El regreso de Judy Hopps y Nick Wilde no solo despertó la nostalgia del público, también impulsó una nueva lectura del mundo de Animal City, ahora más amplio, complejo y desafiante que nunca.

Bajo la dirección de Jared Bush y Byron Howard, con producción de Yvett Merino, la secuela reúne nuevamente a voces como Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Shakira, Idris Elba, Alan Tudyk, Nate Torrence, Bonnie Hunt y Jenny Slate, dando continuidad a los personajes que definieron la identidad de la primera película.

Cifras de taquilla que redefinen la animación global

El desempeño comercial de ‘Zootopia 2’ sorprendió desde su primer fin de semana. Durante los días de Acción de Gracias, la película consiguió 96 millones de dólares en EUA, mientras que su acumulado en cinco días llegó a 156 millones de dólares, cifras que la colocaron de inmediato entre los lanzamientos más fuertes del año.

Sin embargo, su mayor impacto se observó fuera del mercado estadounidense. Con 556 millones de dólares a nivel mundial desde su estreno el miércoles, la cinta se convirtió en el mayor debut internacional para una película animada y alcanzó el cuarto mejor arranque global registrado para cualquier tipo de producción cinematográfica.

Breathe it in! #Zootopia2 is the #1 movie in the world and now playing everywhere! pic.twitter.com/nNIBAhfynJ — Disney Animation (@DisneyAnimation) November 28, 2025

Nuevos personajes y una ciudad más profunda

La secuela integra una lista de nuevos talentos que amplían el universo narrativo. Voces como las de Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Andy Samberg, David Strathairn, Patrick Warburton, Quinta Brunson y Danny Trejo dan vida a especies inéditas y a personajes que abren nuevas rutas dentro de la historia.

Esta expansión se refleja también en los escenarios. Barrios periféricos, ecosistemas desconocidos y comunidades aisladas revelan una versión de Zootopia mucho más extensa y dividida, lo que permite observar con mayor detalle las tensiones, prejuicios y desafíos que enfrentan sus habitantes en un entorno cada vez más complejo.

Un discurso que reflexiona sobre la diferencia

Según explicó Byron Howard, el mundo de Zootopia siempre ha funcionado como una metáfora de la sociedad humana. En esta segunda parte, la historia profundiza en la manera en que las diferencias pueden generar desconfianza, pero también convertirse en un puente hacia la comprensión si existe apertura al diálogo y a la empatía.

Para Jared Bush, la vigencia de estos temas es una de las razones por las que la franquicia continúa conectando con el público. La película plantea preguntas sobre cómo nos relacionamos, cómo formamos ideas equivocadas de los demás y de qué forma la diversidad puede transformarse en una fortaleza colectiva.

La primera misión de Hopps y Wilde como agentes

En la trama, Judy y Nick asumen su primera misión oficial como policías. Lo que parece un caso rutinario pronto se convierte en una investigación ligada a los orígenes mismos de la ciudad. En el centro del conflicto aparece Gary De’Snake, un misterioso reptil que altera el equilibrio de Zootopia y despierta sospechas en distintos sectores.

Mientras intentan limpiar sus nombres y descubrir la verdad, los protagonistas se enfrentan a una red de secretos que pone en juego no solo su reputación, sino también la estabilidad de toda la comunidad animal que habita la ciudad.

La producción más ambiciosa de Disney Animation

Con la participación de más de 700 artistas, la película se consolidó como la producción técnicamente más compleja del estudio. Se desarrollaron miles de modelos, nuevas especies, climas, texturas y secuencias de acción que elevan la experiencia visual muy por encima de su antecesora de 2016.

A pesar de la magnitud técnica, ‘Zootopia 2’ mantiene su esencia emocional centrada en la relación entre sus protagonistas. La confianza, el humor, la tensión y la vulnerabilidad entre ambos refuerzan un mensaje claro: entender al otro es el primer paso para construir algo más fuerte en conjunto.

