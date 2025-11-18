Cerrar X
Escena

Ariana Grande y Cynthia Erivo regresan en segunda parte de Wicked

El próximo jueves llega a los cines regios la segunda mitad de la película Wicked y con ella 'un hechizo' que cautivará a los espectadores

  • 18
  • Noviembre
    2025

La espera está por terminar; el próximo jueves se estrena en los cines de la ciudad la segunda mitad de la película musical Wicked, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, como Glinda y Elphaba, respectivamente.

La dirección de la cinta está a cargo nuevamente de Jon M. Chu, quien puso todo su empeño en que la magia traspasara la pantalla, para “embrujar” a los espectadores.

En Wicked: Por siempre, basada en el segundo acto del aclamado musical, la historia se centra en conocer la historia de cómo surge Glinda La Buena y qué le pasa a Elphaba cuando decide dejar Oz para ser la Bruja Mala del Oeste.

“Es una película emocional y basada en las chicas. Necesitamos saber cómo es la vida de Elphaba ahora y preguntarnos qué tan sola puede sentirse”, dijo. “Pero también vemos a una Glinda indecisa que no sabe si seguir en su burbuja de privilegio o ser valiente y reventarla”.

photo.jpg

El director señala que, aunque en esta segunda parte es la historia del origen de Glinda La Buena, es inevitable ver a Elphaba como una heroína.

“Al inicio, Elphaba tiene una entrada muy dramática porque queríamos mostrar lo poderosa que realmente es. Ella es una superheroína, especialmente porque no se ajusta al estereotipo del superhéroe masculino. Elphaba es única y eso es lo que inspira a Glinda para también serlo”, indicó el director.

En esta segunda entrega, el público verá nuevamente a Jonathan Bailey como Fiyero, a Jeff Goldblum como El Mago y a Michelle Yeoh como Madame Morrible, así como a otros personajes del mundo de Oz, incluyendo a Dorothy, pero también algunas novedades en las canciones, incluyendo un tema nuevo –Girl in the Bubble– para mostrar lo sola que se siente Glinda.

Wicked_2_Nuevo_Poster.jpg

“Creo que tanto Glinda como Elphaba están experimentando una extrema soledad ahora que están separadas", dijo Grande. “Glinda tiene tanta gente diciendo que la ama y diciendo que la necesitan y, sin embargo, se siente totalmente aislada".

Erivo destacó el trabajo de Ariana, dejando claro que este segundo acto es sobre ella.

“Actuar con ella y ser su compañera en escena fue un privilegio, personal y profesional, pero lo más increíble fue cantar con Ariana, porque ella es la mejor cantante del mundo”, dijo la actriz.

Chu afirmó que ambas actrices para muchos siempre serán Elphaba y Glinda, así como hace más de dos décadas Idina Menzel y Kristin Chenoweth se establecieron en el gusto del público por estos papeles.


