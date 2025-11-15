Cerrar X
Escena

Labubu inicia su camino hacia una franquicia cinematográfica

Los creadores del personaje firmaron un acuerdo para desarrollar una película basada en este popular diseño, actualmente en fase temprana

  • 15
  • Noviembre
    2025

Labubu, el famoso peluche convertido en fenómeno global del coleccionismo, podría llegar pronto a los cines.

Los creadores del personaje firmaron un acuerdo para desarrollar una película basada en este popular diseño, actualmente en fase temprana y sin productor ni director asignado. Tampoco se ha definido si será una cinta animada o de acción real.

El proyecto surge en medio del auge internacional por los coleccionables de arte y diseño. Labubu, reconocible por su pelaje esponjoso, orejas largas y expresión traviesa, nació como creación del artista europeo Kasing Lung dentro de una línea de monstruos distribuida por How2Work, y alcanzó enorme popularidad en Asia tras ser impulsado por Pop Mart en 2019.

Su éxito se intensificó gracias a redes sociales, transmisiones de unboxing y la atención de celebridades: figuras como Lisa (Blackpink), Rihanna y Emma Roberts lo han convertido en un accesorio codiciado.

Las ediciones limitadas se agotan en minutos y algunas piezas han alcanzado precios de seis cifras en subastas. Solo el último año, las ganancias de Pop Mart crecieron un 350%.

El universo de personajes incluye a Labubu, Zimomo, Mokoko y Tycoco, todos considerados para futuras adaptaciones en pantalla.

Este movimiento confirma una tendencia en Hollywood: si antes los juguetes nacían de las películas, ahora las películas nacen de los juguetes. 

El fenómeno global de Barbie, que superó los mil millones de dólares en taquilla, abrió la puerta a una ola de nuevas adaptaciones basadas en figuras de consumo.

Sin embargo, el furor también trae desafíos legales. Expertas como Mari-Claudia Jiménez advierten sobre el riesgo de tratar estos objetos como inversiones artísticas debido a la volatilidad del mercado.

Por su parte, la abogada Gina Bibby recuerda que los muñecos están protegidos por derechos de autor, lo que limita las copias, obras derivadas o personalizaciones sin permiso.

 


Comentarios

Etiquetas:
