Sacan primer tráiler de la nueva película de Spiderman

Después de No Way Home el 15 de diciembre, Sony tiene un nuevo proyecto con el trepa muros, en Spiderman: Across The Universe - Part One

El día de ayer 4 de diciembre Sony Pictures lanzó el primer adelanto de la nueva película de Spiderman, después de "No Way Home" el próximo miércoles 15 de diciembre.

Será la secuela de Spiderman: Into the Spiderverse de 2018, y llevará por título Spiderman: Across the Spiderverse - Part One, o 'a través del spiderverse" traducido no oficialmente, y será la primera parte de dos.

De novedad de detalles en filme, al igual que en la anterior entrega, contará con Spiderman's de distintos universos como Spider-gwen que debuto en la cinta anterior y entre los nuevos encontramos al Spiderman 2099 alías de Miguel O'Hara.

Aunque todavía no hay fecha clara de estreno, ésta primera entrega saldrá en 2022.

Del elenco Shameik Moore y Hailee Stenfield vuelven a dar voz a Miles Morales y Gwen Stacy, mientras que Oscar Isaac será O'Hara e Issa Rae será Jessica Drew.