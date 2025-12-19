Podcast
Nuevo León

Rescatan a menor tras quedar encerrada en un vehículo

Policías de Monterrey rescataron a una niña de dos años que quedó encerrada al interior de una camioneta en la colonia Residencial Industrial Lincoln

  • 19
  • Diciembre
    2025

Policías de Monterrey rescataron a una niña de dos años que quedó encerrada al interior de una camioneta, tras un descuido, en la colonia Residencial Industrial Lincoln.

El incidente se registró en el cruce de Raúl Rangel Frías y Ruiz Cortines, luego de que la propia madre de la menor realizara el reporte al C4. Al arribar al lugar, los uniformados localizaron a la niña dentro de una camioneta Mercedes Benz color blanco.

La madre explicó que la menor activó de manera accidental los seguros del vehículo mientras ella se encontraba fuera de la unidad.

Los policías lograron tranquilizar a la mujer y, tras algunos minutos, guiaron a la niña para que desactivara los seguros, permitiendo que la madre abriera la puerta y la pusiera a salvo.

La mujer agradeció el apoyo brindado por los elementos durante el incidente.


