Multa INE a partidos políticos por más de $9 millones

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones económicas por un total de $9 millones 693 mil 574 pesos contra cinco partidos políticos nacionales, tras acreditar prácticas indebidas de afiliación y desafiliación de ciudadanos sin su consentimiento.

Luego de una sesión maratónica, las y los consejeros determinaron que 73 personas fueron registradas o eliminadas de padrones partidistas sin que existieran pruebas de su autorización expresa, lo que constituye una violación a la normativa electoral vigente.

📄 #BoletínINE | Impone INE multas a partidos políticos por más de 9 millones de pesos. https://t.co/aqcTvyR0S2 pic.twitter.com/6MeIINMfOd — @INEMexico (@INEMexico) December 18, 2025

Morena, el partido con la mayor multa

De acuerdo con el resolutivo aprobado, Morena fue el partido más sancionado, al recibir una multa de $5 millones 851 mil 334 pesos, cifra que representa más de la mitad del total impuesto por el órgano electoral.

Las demás sanciones quedaron distribuidas de la siguiente manera:

PRI: $2 millones 739 mil 003 pesos

PVEM: $856 mil 780 pesos

Movimiento Ciudadano: $184 mil 682 pesos

PAN: $61 mil 773 pesos

El INE concluyó que ninguno de los institutos políticos aportó elementos suficientes para acreditar que las personas involucradas otorgaron su consentimiento para ser afiliadas o desafiliadas.

Irregularidades reiteradas y faltas normativas

Además de las afiliaciones indebidas, el órgano electoral señaló que los partidos incurrieron en otras faltas relacionadas con el manejo de datos personales y el incumplimiento de obligaciones como sujetos regulados, lo que incrementó el monto de las sanciones.

Voto electrónico y nuevos nombramientos

En la misma sesión, considerada la última del año, el Consejo General aprobó por unanimidad el nombramiento de Blanca Cecilia Martínez Escobedo como consejera del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) por un periodo de siete años, a partir del 19 de diciembre de 2025.

Asimismo, el INE destrabó la implementación del voto anticipado por Internet para las elecciones locales de Coahuila en 2026, el cual operará como prueba piloto del 24 al 30 de mayo y estará dirigido a personas con discapacidad y cuidadoras primarias.

El instituto aclaró que este mecanismo digital no sustituye al voto anticipado domiciliario tradicional, sino que ambos convivirán en un modelo híbrido que será evaluado tras su aplicación.

Comentarios