Saoirse Ronan será Linda McCartney en la biopic de The Beatles

Saoirse Ronan ha sido confirmada para interpretar a Linda McCartney en la ambiciosa serie de cuatro biopics sobre The Beatles

Saoirse Ronan ha sido confirmada para interpretar a Linda McCartney en la ambiciosa serie de cuatro biopics sobre The Beatles, dirigida por Sam Mendes.

Este proyecto, titulado The Beatles: un evento cinematográfico de cuatro películas, narrará la historia de la banda desde la perspectiva de cada miembro, y Ronan aparecerá de manera destacada en la película centrada en Paul McCartney (interpretado por Paul Mescal).

Ronan, nominada cuatro veces al Oscar por películas como Brooklyn, Lady Bird y Mujercitas, se une a este elenco estelar.

Es la primera vez que The Beatles y Apple Corps autorizan el uso de sus historias de vida y música en largometrajes ficticios. Las películas están programadas para estrenarse en abril de 2028, producidas por Sony Pictures.

Hasta ahora el cast confirmado es Paul Mescal ( Paul McCartney), Harris Dickinson (John Lennon), Joseph Quinn (George Harrison) y Barry Keoghan (Ringo Starr).

¿Quién fue Linda McCartney?

Linda McCartney (1941-1998) fue una fotógrafa pionera, música en Wings (la banda post-Beatles de Paul) y activista por los derechos de los animales. Se casó con Paul en 1969 y su relación fue clave en su carrera solista.

Linda conoció a Paul McCartney en 1967 en el club Bag O'Nails de Londres mientras fotografiaba un concierto.

Se casaron el 12 de marzo de 1969 en una ceremonia civil discreta en Marylebone, Londres, solo ocho días antes de la boda de John Lennon y Yoko Ono, mientras ambas mujeres estaban embarazadas (Linda dio a luz a su hija Mary más tarde ese año). 

La pareja tuvo tres hijos más: Stella (1971), James (1977) y adoptó a Heather (del matrimonio anterior de Linda con Joseph Melville See Jr.). Permanecieron casados hasta su muerte, desafiando el escrutinio de los medios de comunicación que a menudo la comparaban desfavorablemente con Ono. 

Después de la ruptura de los Beatles en 1970, Paul le enseñó a Linda los teclados y grabaron el álbum Carnero (1971) como dúo, con ella proporcionando voces de armonía que agregaron un toque crudo y encantador. 

En 1971, formaron Wings con Denny Laine y Denny Seiwell, donde Linda se desempeñó como teclista y vocalista. La banda logró un éxito masivo, incluidos éxitos como "Live and Let Die" (1973), aunque sus habilidades musicales obtuvieron críticas mixtas. 

También fotografió portadas de álbumes, como el sencillo "The Girl Is Mine" de Paul y Michael Jackson. 


