Tendrá Salón de la Fama del Rock exposición de Paul McCartney

Una colección de instrumentos, atuendos, letras manuscritas, fotos inéditas y recuerdos de giras de Paul McCartney formará parte de una exposición en el Salón de la Fama del Rock & Roll este verano, anunciada como la primera gran muestra museística que presenta a McCartney y Wings.

"Paul McCartney and Wings" estará compuesta por objetos del archivo personal del músico, así como donaciones de integrantes de la banda y colaboradores.

Se centrará en el periodo comprendido entre el debut solista homónimo de McCartney en 1970, la formación de Wings en 1971 y la posterior disolución del grupo en 1981.

La exposición abre el 15 de mayo en la sede del Salón en Cleveland, donde McCartney ha sido incorporado dos veces: como miembro de los Beatles en 1988 y como solista en 1999. Las entradas ya están a la venta.

