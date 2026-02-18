Podcast
Escena

Tendrá Salón de la Fama del Rock exposición de Paul McCartney

'Paul McCartney and Wings' estará compuesta por objetos del archivo personal del músico, así como donaciones de integrantes de la banda y colaboradores

  • 18
  • Febrero
    2026

Una colección de instrumentos, atuendos, letras manuscritas, fotos inéditas y recuerdos de giras de Paul McCartney formará parte de una exposición en el Salón de la Fama del Rock & Roll este verano, anunciada como la primera gran muestra museística que presenta a McCartney y Wings.

"Paul McCartney and Wings" estará compuesta por objetos del archivo personal del músico, así como donaciones de integrantes de la banda y colaboradores.

Se centrará en el periodo comprendido entre el debut solista homónimo de McCartney en 1970, la formación de Wings en 1971 y la posterior disolución del grupo en 1981.

La exposición abre el 15 de mayo en la sede del Salón en Cleveland, donde McCartney ha sido incorporado dos veces: como miembro de los Beatles en 1988 y como solista en 1999. Las entradas ya están a la venta.


Etiquetas:
