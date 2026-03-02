Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
proceso_0d0162956d
Nacional

Vinculan a proceso a 'El K-oz' por asesinato de Manzo

La Fiscalía de Michoacán imputó a dos presuntos implicados en el homicidio del alcalde de Uruapan; seguirán en prisión preventiva

  • 02
  • Marzo
    2026

La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo la vinculación a proceso de Alejandro Baruc Castellanos Villafaña, alias “El K-oz”, y de Alan Benjamín “N”, señalados como presuntos responsables del asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El crimen ocurrió el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas en Uruapan.

De acuerdo con la investigación, Alan Benjamín habría facilitado un taxi para trasladar a dos de los agresores que participaron en el ataque.

El imputado fue detenido en Uruapan y presentado ante un juez de Control, quien determinó su vinculación a proceso y le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

sewc.JPG

“El K-oz”, presunto jefe de célula

Por su parte, Alejandro Baruc, identificado como “El K-oz”, fue detenido inicialmente por posesión de arma de fuego y narcomenudeo.

No obstante, nuevas pruebas permitieron relacionarlo con el homicidio. La Fiscalía lo señala como:

  • Jefe de una célula delictiva
  • Amigo del presunto autor material
  • Reclutador del agresor

Durante la audiencia, el acusado denunció supuestas irregularidades en su proceso, mientras que su defensa anunció que apelará la resolución judicial.

El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá robustecer las pruebas contra ambos imputados.

Con estas vinculaciones, suman alrededor de 20 personas detenidas por el asesinato del edil, entre ellas Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, presunto mando regional del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades estatales mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer completamente la participación de los acusados y de otros posibles implicados en el crimen que conmocionó a Michoacán.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_buque_atacado_189da0e8fc
Reportan explosión cerca de buque británico en estrecho de Ormuz
nl_waldo_karina_barron_b9ea3acce7
Apoya bancada de Morena a Waldo en caso de Karina Barrón
H_Cg_Or_E_Paw_AQB_8ru_d4172e0093
Explosión en puente de Puerto Vallarta deja un muerto
publicidad

Últimas Noticias

inter_buque_atacado_189da0e8fc
Reportan explosión cerca de buque británico en estrecho de Ormuz
revelan_audio_del_altercado_de_messi_con_nico_sanchez_de86dc851d
Esta es la trayectoria de Nico Sánchez como entrenador
1497733_6faad441bd
Coahuila pide analizar violencia vicaria en Código Penal
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
SAMUEL_garcia_fuerza_civil_2828fd3e42
Fortalece Samuel García nuevo cuartel de Fuerza Civil
publicidad
×