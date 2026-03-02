Vinculan a proceso a 'El K-oz' por asesinato de Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo la vinculación a proceso de Alejandro Baruc Castellanos Villafaña, alias “El K-oz”, y de Alan Benjamín “N”, señalados como presuntos responsables del asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El crimen ocurrió el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas en Uruapan.

De acuerdo con la investigación, Alan Benjamín habría facilitado un taxi para trasladar a dos de los agresores que participaron en el ataque.

El imputado fue detenido en Uruapan y presentado ante un juez de Control, quien determinó su vinculación a proceso y le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

“El K-oz”, presunto jefe de célula

Por su parte, Alejandro Baruc, identificado como “El K-oz”, fue detenido inicialmente por posesión de arma de fuego y narcomenudeo.

No obstante, nuevas pruebas permitieron relacionarlo con el homicidio. La Fiscalía lo señala como:

Jefe de una célula delictiva

Amigo del presunto autor material

Reclutador del agresor

Durante la audiencia, el acusado denunció supuestas irregularidades en su proceso, mientras que su defensa anunció que apelará la resolución judicial.

El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá robustecer las pruebas contra ambos imputados.

Con estas vinculaciones, suman alrededor de 20 personas detenidas por el asesinato del edil, entre ellas Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, presunto mando regional del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades estatales mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer completamente la participación de los acusados y de otros posibles implicados en el crimen que conmocionó a Michoacán.

