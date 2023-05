Scorsese se lleva ovaciones por 'Killers of the Flower Moon'

El aclamado director de 80 años, Martin Scorsese, presentó en Cannes la cinta 'Killers of the Flower Moon', una de las producciones más esperadas del año.

Martin Scorsese presentó el sábado en Cannes 'Killers of the Flower Moon', una épica y arrolladora epopeya estadounidense sobre la codicia y la explotación en las sangrientas llanuras de una reserva de la Nación Osage en la Oklahoma de los años veinte.

La última película de Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Robert De Niro, es una de sus más ambiciosas proyecciones. Adaptación del bestseller de David Grann, dura casi tres horas y media y costó 200 millones de dólares a Apple.

No ha habido nada más esperado en el Festival de Cannes de este año que 'Killers of the Flower Moon', una epopeya histórica, una amarga película policíaca y un western de las Grandes Llanuras, que pareció cumplir esas expectativas. Se llevó una larga ovación y repetidos aplausos para Scorsese, de 80 años, que estrenaba en Cannes su primera película desde 'After Hours', de 1985.

'La rodamos hace un par de años en Oklahoma. Ha tardado en llegar, pero Apple lo hizo muy bien con nosotros', dijo Scorsese dirigiéndose al público tras la proyección.

La alfombra roja atrajo a un amplio espectro de estrellas. Junto con el amplio reparto de la película, entre los asistentes se encontraban el consejero delegado de Apple, Tim Cook, así como los actores Cate Blanchett, Salma Hayek, Paul Dano e Isabelle Huppert.

'Killers of the Flower Moon' se estrena en los cines estadounidenses el 6 de octubre.