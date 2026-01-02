¿Qué dijo Raúl Rocha sobre posible venta de Miss Universo?

Raúl Rocha, propietario del certamen Miss Universo, emitió un mensaje público a través de sus redes sociales luego de las declaraciones realizadas por el empresario filipino Chavit Singson, quien afirmó haber sostenido conversaciones con ex directivos del concurso y expresó su interés en adquirir la marca.

El empresario mexicano utilizó su cuenta de Instagram para responder a dichos señalamientos. En su publicación, Rocha afirmó que las declaraciones carecen de sustento y señaló que su equipo legal atenderá el tema. El mensaje fue colocado sobre un comunicado oficial difundido por la propia organización de Miss Universo.

Mensaje de Raúl Rocha tras versiones sobre una posible venta

En la publicación, Raúl Rocha manifestó su postura frente a los dichos del empresario filipino y su entorno, en los que se hablaba de una eventual compra del certamen. El mensaje se difundió de manera directa en redes sociales y fue acompañado por un posicionamiento institucional de la organización.

“Estoy harto de esa persona fuera de la realidad y de su hija haciendo declaraciones, soñando con algo que no podría lograr ni en cien años. Sigan soñando. Mis abogados pondrán fin a sus cuentos de hadas.”

El comunicado oficial reiteró la propiedad, liderazgo y visión a largo plazo de Miss Universo, subrayando que la marca se encuentra en un proceso de desarrollo hacia una nueva etapa histórica.

Declaraciones de Chavit Singson y reuniones con ex directivos

Las publicaciones se dieron después de que Chavit Singson asegurara que sostuvo o sostendría reuniones con ex funcionarios de Miss Universo, entre ellos Paula Shugart y Shawn McClain, con la intención de analizar una posible adquisición del certamen.

En diciembre pasado, durante un encuentro con medios filipinos, el empresario declaró que dichas reuniones se realizarían en enero y que evaluaría el precio del concurso para concretar la operación. También señaló que, en caso de concretarse la compra, su hija Richelle asumiría la dirección del certamen.

Antecedentes y controversias recientes del certamen

Singson recordó que en 2017 le fue ofrecida la propiedad de Miss Universo tras su colaboración en la edición de 2016 realizada en Manila. No obstante, las versiones recientes se intensificaron luego de la polémica generada por la más reciente premiación, en la que resultó ganadora la tabasqueña Fátima Bosch.

Posteriormente, el ex juez Omar Harfuch afirmó que el resultado habría estado amañado, lo que derivó en diversas acusaciones públicas y legales. En ese contexto, se han mencionado señalamientos en contra de Raúl Rocha y de la copropietaria del certamen, Anne Jakrajutatip, relacionados con procesos judiciales.

Miss Universo afirma que no está a la venta

En el comunicado difundido por la organización, Miss Universo precisó que el certamen no se encuentra en venta y que las versiones sobre una posible adquisición buscan generar confusión respecto a la propiedad de la marca.

El texto señala que dichas declaraciones pretenden tergiversar la información, al sugerir de manera falsa oportunidades de compra o adquisición, sin mencionar de forma directa a los involucrados.

