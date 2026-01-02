Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
raul_rocha_desminete_compra_de_miss_universo_filipino_2026_e8a207791a
Escena

¿Qué dijo Raúl Rocha sobre posible venta de Miss Universo?

Surge tras dichos de Chavit Singson, quien afirmó que dialogará con ex directivos y analizará el valor del certamen ante un eventual intento de compra futura

  • 02
  • Enero
    2026

Raúl Rocha, propietario del certamen Miss Universo, emitió un mensaje público a través de sus redes sociales luego de las declaraciones realizadas por el empresario filipino Chavit Singson, quien afirmó haber sostenido conversaciones con ex directivos del concurso y expresó su interés en adquirir la marca.

El empresario mexicano utilizó su cuenta de Instagram para responder a dichos señalamientos. En su publicación, Rocha afirmó que las declaraciones carecen de sustento y señaló que su equipo legal atenderá el tema. El mensaje fue colocado sobre un comunicado oficial difundido por la propia organización de Miss Universo.

Mensaje de Raúl Rocha tras versiones sobre una posible venta

En la publicación, Raúl Rocha manifestó su postura frente a los dichos del empresario filipino y su entorno, en los que se hablaba de una eventual compra del certamen. El mensaje se difundió de manera directa en redes sociales y fue acompañado por un posicionamiento institucional de la organización.

raul rocha miss universo venta desmiente.jpg

“Estoy harto de esa persona fuera de la realidad y de su hija haciendo declaraciones, soñando con algo que no podría lograr ni en cien años. Sigan soñando. Mis abogados pondrán fin a sus cuentos de hadas.”

El comunicado oficial reiteró la propiedad, liderazgo y visión a largo plazo de Miss Universo, subrayando que la marca se encuentra en un proceso de desarrollo hacia una nueva etapa histórica.

Declaraciones de Chavit Singson y reuniones con ex directivos

Las publicaciones se dieron después de que Chavit Singson asegurara que sostuvo o sostendría reuniones con ex funcionarios de Miss Universo, entre ellos Paula Shugart y Shawn McClain, con la intención de analizar una posible adquisición del certamen.

En diciembre pasado, durante un encuentro con medios filipinos, el empresario declaró que dichas reuniones se realizarían en enero y que evaluaría el precio del concurso para concretar la operación. También señaló que, en caso de concretarse la compra, su hija Richelle asumiría la dirección del certamen.

Antecedentes y controversias recientes del certamen

Singson recordó que en 2017 le fue ofrecida la propiedad de Miss Universo tras su colaboración en la edición de 2016 realizada en Manila. No obstante, las versiones recientes se intensificaron luego de la polémica generada por la más reciente premiación, en la que resultó ganadora la tabasqueña Fátima Bosch.

Posteriormente, el ex juez Omar Harfuch afirmó que el resultado habría estado amañado, lo que derivó en diversas acusaciones públicas y legales. En ese contexto, se han mencionado señalamientos en contra de Raúl Rocha y de la copropietaria del certamen, Anne Jakrajutatip, relacionados con procesos judiciales.

Miss Universo afirma que no está a la venta

En el comunicado difundido por la organización, Miss Universo precisó que el certamen no se encuentra en venta y que las versiones sobre una posible adquisición buscan generar confusión respecto a la propiedad de la marca.

El texto señala que dichas declaraciones pretenden tergiversar la información, al sugerir de manera falsa oportunidades de compra o adquisición, sin mencionar de forma directa a los involucrados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_23_at_4_03_50_PM_13fd8e39d3
Conoce la llamada casa de ‘burbujas’ de Australia
inter_zohran_mamdani_cccc194505
Mamdani firma tres ordenes en su primer día como alcalde de NY
Investigan_presunto_atentado_contra_exalcalde_de_Palmar_de_Bravo_a51042d57a
Investigan presunto atentado contra exalcalde de Palmar de Bravo
publicidad

Últimas Noticias

G9w2_W5_QXIAE_Fnti_fcce8275d5
Sheinbaum destaca coordinación de México y EUA en seguridad
delcy_rodriguez_venezuela_maduro_unico_presidente_trump_eua_28403e6b5c
Rechaza vicepresidenta de Venezuela el plan de gobierno de Trump
EH_UNA_FOTO_2026_01_03_T144211_454_2606367000
¿Corre riesgo EUA en el Mundial 2026 tras el ataque a Venezuela?
publicidad

Más Vistas

5c748a96_fc87_455c_87ee_69222fa6141a_6e08258976
Acusan a mujer por fraude de "tanda" por $27 millones de pesos
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
Catujanes_tragedia_jpg_e3620460d9
2025 en resumen: tragedia ante fallecimiento de bebé en Catujanes
publicidad
×