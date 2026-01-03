Podcast
Lionsgate desarrollará videojuegos AAA de John Wick y SAW

Lionsgate confirmó el desarrollo de videojuegos de alto perfil basados en John Wick y SAW, como parte de su estrategia para expandir sus franquicias al gaming

Lionsgate confirmó oficialmente que se encuentra desarrollando nuevos videojuegos basados en las franquicias John Wick y SAW, marcando una expansión directa de estos universos cinematográficos hacia la industria del gaming.

El anuncio fue realizado durante la llamada de resultados financieros del segundo trimestre de 2026, donde directivos de la compañía adelantaron que habrá más detalles “muy pronto”.

John Wick llegará como videojuego de acción

De acuerdo con Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, el proyecto de John Wick será un videojuego AAA, es decir, de alto presupuesto y ambición, enfocado en capturar la esencia del “gun-fu” que caracteriza a la saga protagonizada por Keanu Reeves.

A diferencia de John Wick Hex (2019), este nuevo título apostará por una experiencia de acción cinematográfica, con intensos combates cuerpo a cuerpo, tiroteos y una narrativa profunda.

Se espera que llegue a consolas de nueva generación y PC, aunque aún no se ha revelado el estudio desarrollador ni la fecha de lanzamiento.

Aunque no ha sido confirmado, crecen las expectativas sobre una posible participación de Keanu Reeves, tras su exitoso papel en Cyberpunk 2077.

Lionsgate no descartó revelar más información en los próximos meses.

SAW regresa al mundo de los videojuegos

La franquicia SAW también tendrá una nueva adaptación al gaming, la primera en más de 15 años desde SAW II: Flesh & Blood (2010).

El proyecto buscará retomar el terror psicológico característico de Jigsaw, aprovechando el renovado interés tras el éxito de Saw X.

No se precisó si el juego de SAW será AAA, pero sí que estará enfocado en consolas actuales y PC.

Más franquicias en la mira

Además de John Wick y SAW, Lionsgate adelantó que otras franquicias como The Hunger Games podrían recibir adaptaciones interactivas en el futuro, como parte de una estrategia para expandir sus universos narrativos más allá del cine.

Con esta apuesta, Lionsgate se suma a la tendencia de Hollywood de transformar sus propiedades intelectuales en experiencias interactivas, buscando nuevas fuentes de ingresos y una mayor conexión con los fans.

Los proyectos se encuentran en fases tempranas de desarrollo, por lo que aún no existe una fecha estimada de lanzamiento.


