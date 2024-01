Se cumplen 25 años de su lanzamiento 'Baby one more time'

Britney Spears tenía 17 años, un rostro dulce, un físico envidiable y una forma fresca de cantar cuando hace veinticinco años, el 12 de enero de 1999, publicó su álbum debut, 'Baby one more time', tema que iba a convertirse en todo un fenómeno pop.

Tanto el tema como el videoclip marcó un antes y un después. Nació entonces ''la princesa del pop'', un título que Britney Spears lleva casi tres décadas arrastrando para bien y para mal, pues es un claro ejemplo de cómo puede llegar a afectar a una artista la fama, los paparazzis e incluso su propia familia.

Más de 200 millones de discos vendidos, miles de fans y una elevada fortuna no han impedido que acapare titulares sin parar por su vida sentimental, su salud mental e incluso haya tenido que vivir trece años, hasta cumplir los 40, bajo la tutela de su padre.

Pero su imagen vestida de colegiala inocente y sexy con la que grabó el videoclip de 'Baby one more time' siempre le acompañará. Desde pequeña Britney sabía que lo suyo era cantar y bailar y, aunque con 8 años no la escogieron en su primer casting del Club de Mickey Mouse de Disney Channel, precisamente por su corta edad, los productores le animaron a continuar formándose.

Su talento natural hizo el resto y su carrera artística despegaría pronto, en especial tras una audición en la discográfica Jive Records. Entre los temas que le propusieron para su primer disco se encontraba el que daría nombre a su álbum y canción debut, Baby one more time, compuesta y producida por el sueco Max Martin.

