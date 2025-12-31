Ausencia de Brooklyn aviva rumores de tensión con los Beckham

Brooklyn Beckham, hijo del exfutbolista David Beckham, volvió a convertirse en el centro del drama familiar después de que su ausencia llamara la atención en el resumen de Instagram de 2025 que compartió su padre.

El exfutbolista publicó un carrusel de 20 fotografías para despedir el año, con recuerdos que calificó como “momentos inolvidables”.

En las imágenes aparecen su esposa Victoria Beckham y tres de sus hijos —Romeo, Cruz y Harper—, pero el hijo mayor de los Beckham no figura en ninguna de las fotos.

La publicación arranca con una imagen de David y Victoria mirándose sonrientes, seguida de una foto familiar en la que nuevamente Brooklyn brilla por su ausencia. Incluso, Beckham compartió fotos individuales con cada uno de sus hijos… excepto con el primogénito.

En el texto que acompaña el carrusel, David habló de los hitos de su año, desde su cumpleaños número 50 y su nombramiento como caballero, hasta el título de la MLS como propietario, y cerró agradeciendo a su esposa, hijos, amigos y equipo.

"Nada hubiera sido posible sin todos ustedes”, se lee en la publicación.

Victoria reaccionó en los comentarios con un mensaje afectuoso: “Estamos muy orgullosos de ti; todos te amamos mucho”.

Horas después, David publicó en sus historias de Instagram varias fotos antiguas de Brooklyn, incluyendo una imagen en blanco y negro con el mensaje: “Los quiero muchísimo a todos”, y otra foto familiar acompañada de la frase: “Son mi vida”, cerrando con: “Los quiero a todos, con cariño, papi x. ¡A por el 2026!”.

De acuerdo con información difundida previamente por el medio TMZ, la relación entre Brooklyn, su esposa Nicola Peltz y David y Victoria Beckham continúa siendo tensa.

Las fuentes aseguran que no ha habido contacto ni intentos de reconciliación recientes, y que el conflicto se arrastra desde la boda de Brooklyn y Nicola en 2022, cuando presuntamente se detonó una fuerte fricción familiar.

Aunque ninguno de los involucrados ha hablado abiertamente del tema, la ausencia de Brooklyn en el resumen anual de su padre volvió a encender las especulaciones sobre la distancia entre el hijo mayor y el resto de la familia Beckham.

Comentarios