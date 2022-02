Se disculpa Whoopi Goldberg por comentarios sobre holocausto

Debido a su declaración de que el holocausto de la Alemania Nacional Socialista no fue un 'hecho de raza', lo cual generó controversia en redes sociales, la actriz y comediante Whoopi Goldberg se disculpó.

Goldberg hizo sus declaraciones iniciales en el programa matutino “The View” el lunes 31 de enero, su disculpa apareció en un tuit horas después.

El panel en “The View”, un programa de discusiones sobre los asuntos candentes del día, discutía la prohibición de “Maus”, una novela gráfica sobre los campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial, por una junta escolar en Tennessee que citó como razones escenas de desnudez y el uso de palabrotas, el libro ha ganado un Premio Pulitzer, entre varios galardones literarios.

Goldberg dijo: “Me sorprende que les haya incomodado la desnudez, el hecho de que hubo algo de desnudez. Quiero decir, trata sobre el Holocausto, la matanza de 6 millones de personas, ¿eso no les molestó? Digamos la verdad sobre esto. El Holocausto no es un hecho racial. No, no es racial”.