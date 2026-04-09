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Sting relanza 'Desert Rose' con nuevos remixes

El EP reimagina la canción con sonidos electrónicos y colaboraciones internacionales que reinventan uno de sus mayores éxitos

  • 09
  • Abril
    2026

El artista británico Sting lanzó el EP titulado Desert Rose Reimagined, en el que incluye tres remixes nuevos y mezclas extendidas de su icónico tema Desert Rose, del álbum Brand New Day (1999).

El músico inglés, de 74 años, ha contado para este trabajo reinterpretativo de uno de sus grandes éxitos con colegas de la talla de Bedouin, Zakes Bantwini y Darque.

Como su título indica, el nuevo EP de Sting reinventa Desert Rose para transformar su original estilo pop en versiones más cercanas a la electrónica, el house o el chill, con una producción que añade asimismo sonidos étnicos.

El remix del dúo Bedouin - Tamer Malki y Rami Abousabe bebe del espíritu cinematográfico del tema original, pero lo eleva a un nuevo paisaje sonoro con ritmos de deep house que acentúan su nuevo sabor norteafricano.

El productor sudafricano Zakes Bantwini, ganador de un Grammy, aporta por su parte alquimia rítmica a su versión de Desert Rose, tras destacar durante años como un pionero del afrohouse con éxitos como el multiplatino Osama.

El también sudafricano Darque, productor y DJ, ahonda en la línea de su compatriota para revitalizar con su distintiva visión el afrohouse en este remix, lo que acerca más la canción de Sting a la electrónica del continente y la sitúa a la altura de himnos de Darque como ‘Areyeng’ o ‘Emaweni'.

El exfundador de The Police creó Desert Rose junto al compositor argelino Cheb Raba (nombre artístico de Rabah Zarradine), mientras que la voz la puso el cantante de raï Cheb Mami para combinar influencias árabes, folk argelino y sonidos occidentales.

El tema alcanzó el top 50 del Billboard Hot 100 y entró en el top 10 en listas de todo el mundo.

Formó parte del sexto álbum en solitario de Sting, ‘Brand New Day’, que fue triple platino y ganó premios Grammy en las categorías de Mejor Álbum Pop y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina.


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