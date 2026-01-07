Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_01_07_T093727_554_57f9a1b0bf
Escena

Sebastian Stan suena fuerte para sumarse a The Batman Part II

Sebastian Stan estaría en pláticas avanzadas para integrarse al elenco de The Batman Part II, cuya filmación inicia en 2026 y estreno en 2027

  • 07
  • Enero
    2026

El actor Sebastian Stan se encuentra en conversaciones avanzadas para unirse al elenco de The Batman Part II, secuela de la exitosa cinta de 2022 dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. 

Aunque el acuerdo aún no está cerrado oficialmente, las fuentes indican que la incorporación del actor es altamente probable.

Un papel aún bajo reserva

Hasta el momento, el personaje que interpretaría Sebastian Stan se mantiene en estricta confidencialidad, ya que el guion escrito por Matt Reeves y Mattson Tomlin no ha sido revelado.

No obstante, entre fanáticos y analistas ha cobrado fuerza la teoría de que podría dar vida a Harvey Dent, mejor conocido como Two-Face, uno de los villanos más emblemáticos del universo de Batman.

G9wUiIHXIAAJOu0.jfif

Otras versiones apuntan a que Stan podría encarnar a un nuevo antagonista o a un antihéroe ligado a la Corte de los Búhos, aunque Two-Face es considerado el candidato más lógico.

Un elenco lleno de estrellas

De concretarse su participación, Stan se sumaría a un reparto que incluye el regreso de Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, Colin Farrell como El Pingüino, Jeffrey Wright como el comisionado Jim Gordon y Andy Serkis como Alfred Pennyworth.

G9_2cYOXwAA3cP9.jfif

También se ha mencionado la posible participación de Barry Keoghan como el Joker y la reciente incorporación de Scarlett Johansson en un papel aún desconocido.

G-Be7GOW4AA3Uaw.jfif

Sebastian Stan es ampliamente reconocido por su papel de Bucky Barnes/El Soldado del Invierno en el Universo Cinematográfico de Marvel, personaje que interpretó durante más de una década.

Su llegada al universo de DC marcaría un cruce relevante entre ambas franquicias, dentro del sello Elseworlds, independiente del nuevo DCU encabezado por James Gunn.

Rodaje y estreno confirmados

The Batman Part II comenzará su rodaje en la primavera de 2026 en el Reino Unido y tiene fecha de estreno programada para el 1 de octubre de 2027.

G-BB6-IXAAA0IZt.png

La primera entrega recaudó más de 772 millones de dólares a nivel mundial, consolidando al Caballero Oscuro como una de las franquicias más rentables de Warner Bros.

Matt Reeves ha expresado públicamente su entusiasmo por la secuela y aseguró sentirse orgulloso del guion que presentará una nueva etapa en la historia del murciélago de Gotham.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_01_07_a_la_s_12_30_10_a_m_6b52262541
Brendan Fraser vuelve al cine con 'Familia en Renta'
Whats_App_Image_2026_01_06_at_2_32_28_PM_1efacce8c3
La anatomía cerebral se define antes de nacer
EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T123232_693_24e4665479
Confirman secuela de The Housemaid tras su éxito en taquilla
publicidad

Últimas Noticias

psg_campeon_de_supercopa_2026_d8553e4305
PSG es campeón de la Supercopa de Francia tras vencer a Marsella
EH_UNA_FOTO_2026_01_08_T152904_466_07f265d49c
Afianzan colaboración EUA y Nuevo León por Puerto Colombia
Mantiene_programa_permanente_vasectomia_sin_bisturi_Reynosa_627a8345ff
Mantiene programa permanente de vasectomía sin bisturí en Reynosa
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×