Sebastian Stan suena fuerte para sumarse a The Batman Part II

El actor Sebastian Stan se encuentra en conversaciones avanzadas para unirse al elenco de The Batman Part II, secuela de la exitosa cinta de 2022 dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson.

Aunque el acuerdo aún no está cerrado oficialmente, las fuentes indican que la incorporación del actor es altamente probable.

Un papel aún bajo reserva

Hasta el momento, el personaje que interpretaría Sebastian Stan se mantiene en estricta confidencialidad, ya que el guion escrito por Matt Reeves y Mattson Tomlin no ha sido revelado.

No obstante, entre fanáticos y analistas ha cobrado fuerza la teoría de que podría dar vida a Harvey Dent, mejor conocido como Two-Face, uno de los villanos más emblemáticos del universo de Batman.

Otras versiones apuntan a que Stan podría encarnar a un nuevo antagonista o a un antihéroe ligado a la Corte de los Búhos, aunque Two-Face es considerado el candidato más lógico.

Un elenco lleno de estrellas

De concretarse su participación, Stan se sumaría a un reparto que incluye el regreso de Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, Colin Farrell como El Pingüino, Jeffrey Wright como el comisionado Jim Gordon y Andy Serkis como Alfred Pennyworth.

También se ha mencionado la posible participación de Barry Keoghan como el Joker y la reciente incorporación de Scarlett Johansson en un papel aún desconocido.

Sebastian Stan es ampliamente reconocido por su papel de Bucky Barnes/El Soldado del Invierno en el Universo Cinematográfico de Marvel, personaje que interpretó durante más de una década.

Su llegada al universo de DC marcaría un cruce relevante entre ambas franquicias, dentro del sello Elseworlds, independiente del nuevo DCU encabezado por James Gunn.

Rodaje y estreno confirmados

The Batman Part II comenzará su rodaje en la primavera de 2026 en el Reino Unido y tiene fecha de estreno programada para el 1 de octubre de 2027.

La primera entrega recaudó más de 772 millones de dólares a nivel mundial, consolidando al Caballero Oscuro como una de las franquicias más rentables de Warner Bros.

Matt Reeves ha expresado públicamente su entusiasmo por la secuela y aseguró sentirse orgulloso del guion que presentará una nueva etapa en la historia del murciélago de Gotham.

