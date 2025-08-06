Sean 'Diddy' Combs busca indulto presidencial de Trump

Sean "Diddy" Combs, a través de su equipo legal, ha contactado al presidente Donald Trump en busca de un indulto presidencial tras su condena por dos cargos de transporte para participar en prostitución en julio de 2025, aunque fue absuelto de los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración de crimen organizado.

Esto lo confirmo la abogada parte del equipo de la defensa de Combs, Nicole Westmoreland, a la CNN.

"Tengo entendido que nos hemos acercado y hemos tenido conversaciones en referencia a un indulto"

Esto sería una estrategia legal como última alternativa del cantante para evitar una condena que podría costarle al menos 20 años de prisión.

Mientras tanto, en una reciente entrevista, Trump ha indicado que es poco probable que otorgue el indulto, citando comentarios negativos previos de Combs sobre él durante la campaña electoral, incluyendo declaraciones en 2020 donde Combs dijo que "hombres blancos como Trump deben ser desterrados".

"Fui muy amigable con él. Me llevaba muy bien con él y parecía una buena persona. No lo conocía bien, pero cuando me presenté como candidato, se mostró muy hostil", aseveró el mandatario estadounidense.

En una entrevista con Newsmax el 1 de agosto de 2025, Trump describió a Combs como "mitad inocente" por el veredicto mixto, pero señaló que sus críticas pasadas hacen que un indulto sea "más difícil".

A pesar de los esfuerzos de los asociados de Combs para influir en la administración de Trump, incluso antes del veredicto, no hay evidencia de que Trump esté personalmente al tanto de estas conversaciones, y algunos asesores consideran que un indulto sería un error grave debido a la naturaleza de los cargos.

Combs permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de su sentencia el 3 de octubre de 2025, enfrentando hasta 20 años de prisión.

Comentarios