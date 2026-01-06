Stranger Things vuelve a Dead by Daylight con Vecna y Eleven

¡El Mundo del Revés regresa a la Niebla! Dead by Daylight anunció oficialmente Stranger Things: Capítulo 2, un nuevo crossover que trae de vuelta a la exitosa serie de con contenido inédito, nuevos personajes jugables y un mapa clásico, justo cuando la historia de Hawkins llega a su final en televisión.

“Dead by Daylight”



Por el nuevo teaser del pack de Stranger Things para el videojuego



January 6, 2026

Vecna llega como el nuevo killer

El gran protagonista del capítulo es Vecna, también conocido como Henry Creel o “El Primero”, quien se suma al juego como nuevo asesino.

Su poder le permite manipular el Upside Down, invocando enredaderas siniestras para atrapar a los supervivientes, emerger del suelo para atacar y lanzar maldiciones que vuelven a los jugadores más vulnerables.

Uno de los elementos más inquietantes de su jugabilidad es la presencia de relojes de pie, cuyo sonido puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte dentro de la partida, cuestionando constantemente la percepción de la realidad.

Eleven y Dustin se unen como supervivientes

Del lado de los supervivientes, Jane “Eleven” Hopper y Dustin Henderson se integran a la lucha, completando así el equipo de Stranger Things junto a Steve Harrington y Nancy Wheeler, personajes que debutaron en el primer crossover de 2019.

Cada uno aporta habilidades y estilos de juego únicos, además de una conexión directa con el asesino del capítulo, lo que refuerza la narrativa dentro de la Niebla.

Atuendos legendarios y voces originales

El capítulo también incluye outfits legendarios, entre los que destacan:

Eddie Munson, como atuendo legendario para Dustin.

Robin Buckley, como atuendo legendario para Nancy.

Estos cosméticos cuentan con voces originales, elevando la experiencia para los fanáticos de la serie.

Regresa el laboratorio de Hawkins

Uno de los anuncios más celebrados es el regreso del Laboratorio Nacional de Hawkins, mapa icónico que vuelve a Dead by Daylight tras haber sido retirado en 2023 por el vencimiento de la licencia. Ahora, el escenario regresa renovado para ofrecer más terror y nostalgia dentro del juego.

Public Test Build (PTB): Disponible ahora en Steam hasta el 13 de enero de 2026. Lanzamiento oficial: 27 de enero de 2026 en PC y consolas.

Un regreso especial para los fans

Este nuevo capítulo marca el retorno de Stranger Things a Dead by Daylight tras su salida temporal y coincide con el cierre de la serie en Netflix. Dave Richard, director creativo del juego, destacó la importancia de este crossover:

“Cuando Stranger Things se unió por primera vez a Dead by Daylight, se sintió como un hito. Ver regresar y evolucionar la franquicia es algo especial. Aunque la serie terminó, estamos emocionados de darles a estos personajes la oportunidad de continuar su aventura en nuestro juego”.

