Subastarán colección personal de Matthew Perry en junio

A casi tres años de la muerte de Matthew Perry, el legado del actor volverá a conectar con milones de seguidores de una serie de televisón a través de una subasta que reunirá algunas de sus pertenencias más personales y recuerdos inéditos de la exitosa serie.

La venta contempla más de 130 artículos que pertenecieron al intérprete de Chandler Bing. Parte de los recursos recaudados será destinada a la Matthew Perry Foundation, organización creada para apoyar a personas que enfrentan problemas de adicción.

Dicha subasta comenzará oficialmente el próximo 5 de junio y ya genera expectativa entre coleccionistas y fanáticos de la televisión.

Guiones firmados y premios históricos

Entre las piezas más codiciadas destacan los guiones originales del episodio piloto y del capítulo final de una serie de televisión, ambos firmados por el elenco principal: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

También será subastado el premio SAG Award obtenido por el elenco en 1995 gracias a su actuación colectiva en comedia, uno de los reconocimientos más emblemáticos de la serie.

Además de los artículos relacionados con la serie, la colección incluye ropa, relojes, muebles, joyería, videojuegos, guitarras personales y diversos recuerdos privados del actor.

La pasión de Perry por Batman

Uno de los apartados que más ha llamado la atención es la enorme colección inspirada en Batman, superhéroe del que Perry era un reconocido admirador.

El actor solía referirse a sí mismo en redes sociales como “Mattman”, en alusión al personaje. Por ello, la subasta incluirá relojes, piezas decorativas, muebles y memorabilia relacionada con el universo de Batman.

Obras de Banksy podrían superar el millón de dólares

La subasta también permitirá conocer una faceta más íntima y artística de Perry. Entre los artículos destacan dos obras originales de Banksy: Girl with Balloon y Nola (Grey Rain).

De acuerdo con estimaciones preliminares, ambas piezas podrían alcanzar un valor conjunto superior al millón de dólares.

Medios internacionales también revelaron que uno de los artículos más emotivos será un álbum fotográfico obsequiado por Jennifer Aniston, acompañado de un mensaje escrito a mano.

Cabe recordar que Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años. La investigación forense concluyó que murió debido a los efectos agudos de ketamina, junto con otros factores médicos.

Tras su muerte, las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación federal que derivó en cargos contra varias personas presuntamente relacionadas con el suministro ilegal de sustancias.

Después del fallecimiento del actor, familiares y amigos impulsaron la creación de la Matthew Perry Foundation, con el objetivo de continuar una de las principales causas que defendió durante años: combatir el estigma alrededor de las adicciones y facilitar el acceso a tratamientos especializados.

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