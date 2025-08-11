Cerrar X
Escena

Taylor Swift anuncia su nuevo álbum 'The Life of a Showgirl'

Tras pistas y teorías, Taylor Swift reveló su álbum numero 12, el cual traerá consigo teatralidad, energía y letras personales. No reveló su fecha de salida

  • 11
  • Agosto
    2025

Después de pistas, teorías y hasta de una cuenta regresiva, Taylor Swift anunció la salida de su duodécimo álbum de estudio.

La cantante hizo oficial esta noticia mediante sus redes sociales y su sitio oficial, poniendo así fin a la incertidumbre y desatando una ola de celebraciones por parte de sus fans.

Este nuevo proyecto tendrá por nombre "The Life of a Showgirl".

Después de dejar pistas y publicaciones en las que el color naranja era el protagonista, se espera que en esta nueva era musical de la cantante esté llena de energía y teatralidad, en línea con el título del disco.

Swift es conocida por no dejar nada al azar, y en esa ocasión volvió a jugar con las expectativas de sus fans, pues, durante la última semana, la cantante y su equipo encendieron las redes con una cuenta regresiva en su sitio web que terminó a medianoche, justo antes del anuncio; publicaciones en redes sociales en tonos naranja, que alimentaron teorías sobre el concepto y múltiples referencias al número 12, en alusión a que este será su duodécimo trabajo discográfico.

"The Life of a Showgirl" llega después de que la cantante consolidara un año histórico, pues en 2024 lanzó "The Tortured Poets Department" y en cuestión de solo dos horas lo convirtió en un álbum doble titulado "The Anthology", convirtiéndose en el más vendido del año.

¿Cuándo sale el nuevo álbum?

Terminada la fecha regresiva, solo reveló este nuevo proyecto, además de darse a conocer que contará con versiones de vinilo, CD y casete, los cuales ya se pueden preordenar.

Pese al anuncio, solo se dieron a conocer estos detalles, dejando aún en duda cuándo saldrá su nuevo álbum, el cual, según Swift, contará con colaboraciones inesperadas, explorará nuevos sonidos y contará con letras “profundamente personales” que narran experiencias recientes.

Por último, la cantante adelantó que el anuncio de la fecha de salida llegará con el estreno del primer sencillo.


