Escena

Britney Spears es arrestada por conducir bajo el alcohol

La cantante fue arrestada en el condado de Ventura de Los Ángeles, por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol; fue liberada tras pagar una multa

  • 05
  • Marzo
    2026

Britney Spears volvió a estar en el ojo del huracán después de haber sido arrestada en Los Ángeles.

De acuerdo con medios locales, la cantante fue arrestada en el condado de Ventura bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

Spears fue arrestada poco antes de las 9:30 horas de este miércoles, según los registros de la Oficina del Alguacil del Condado de Ventura. 

Tras su arresto, fue multada y puesta en libertad a primera hora de este jueves.

Esta no es la primera vez que Spears tiene problemas legales en relación con la conducción, pues en 2007, se vio involucrada en un delito menor por atropello y fuga, y por conducir sin licencia válida.

Después de que se diera a conocer la noticia, un representante de Spears aseguró que la cantante "va a tomar las medidas adecuadas y cumplir con la ley".

"Ha sido un incidente desafortunado y totalmente inexcusable. Britney va a tomar las medidas adecuadas y cumplir con la ley, y esperamos que esto sea el primer paso de un cambio muy necesario en la vida de Britney. Esperamos que pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos tan difíciles", aseguró el representante.

La declaración señalaba que los hijos de Spears, Sean Preston Federline y Jayden James Federline, que tiene en común con su ex Kevin Federline, "van a pasar tiempo con ella".

"Sus seres queridos van a elaborar un plan necesario y largamente esperado para prepararla para el éxito y el bienestar", añadió.

Sin embargo, se prevé que Britney se presente ante la corte el próximo 4 de mayo para comparecer ante el tribunal por este caso.


