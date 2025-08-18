Cerrar X
Escena

Taylor Swift, ¿estrella del medio tiempo en el Super Bowl 60?

Los comentarios recientes de Taylor Swift han desatado teorías entre sus seguidores sobre una posible participación en el show de medio tiempo del Super Bowl

  • 18
  • Agosto
    2025

La expectativa entre los Swifties está al máximo: una serie de guiños de Taylor Swift han detonado especulaciones sobre su posible presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La cantante participó en un podcast, donde confesó pensar en el pan de masa madre “el 60% del tiempo”. Sus seguidores interpretaron esta frase como una referencia al Super Bowl 60, que se celebrará en 2026.

En la misma charla, Swift agradeció a Jason Kelce por “gritarle durante 47 segundos”, lo que los fans han vinculado con la 47ª parada de la Eras Tour, realizada precisamente en el Levi’s Stadium.

El detalle del trofeo Lombardi

El entusiasmo creció cuando los seguidores notaron la presencia de un trofeo Vince Lombardi en el fondo de la entrevista.

Para los Swifties, no se trata de una casualidad, sino de una señal más de que la artista estaría dejando pistas sobre una presentación en el evento deportivo más visto del planeta.

De confirmarse, el Super Bowl 2026 marcaría un hito en la carrera de Swift, quien hasta ahora ha mantenido cierta distancia con la NFL, sin embargo su cercanía con figuras clave como Travis Kelce ha abierto nuevas posibilidades.

Además, su reciente adquisición de los derechos de sus grabaciones maestras y el próximo lanzamiento de su disco "The Life of a Showgirl" encajarían con la vitrina global que ofrece el Super Bowl, una plataforma ideal para mostrar su nueva música a millones de espectadores en todo el mundo.


