La Patrulla Espiritual busca ayudar a exactor de Nickelodeon

La Patrulla Espiritual, centro de rehabilitación y grupo de rescate con sede en Tijuana, lanzó un llamado público para localizar a Tylor Chase, exactor infantil de Nickelodeon, con el fin de brindarle ayuda integral y tratamiento gratuito ante la situación crítica que enfrenta.

Quién es Tylor Chase

Tylor Chase, de 36 años, es conocido por interpretar a Martin Qwerly en la serie Ned’s Declassified School Survival Guide (Manual de supervivencia escolar de Ned), transmitida entre 2004 y 2007.

En la última década, el exactor ha enfrentado problemas severos de salud mental, incluyendo trastorno bipolar y esquizofrenia, así como adicciones al alcohol y a diversas drogas, lo que lo llevó a vivir en situación de calle en California.

Videos virales y alerta en redes

Durante diciembre de 2025, circularon en redes sociales videos que mostraban el deterioro físico y emocional de Chase, generando preocupación entre fans y ex compañeros del medio artístico.

Uno de ellos, Daniel Curtis Lee (Cookie en la serie), intentó ayudarlo hospedándolo en un hotel; sin embargo, Chase abandonó el lugar tras causar destrozos en la habitación.

El llamado de “El Chiquilín”

Ante la presión de miles de usuarios en redes, Jesús Ignacio Osuna Torres, líder de La Patrulla Espiritual, conocido como “El Chiquilín”, publicó un video en el que expresó su disposición para ayudar al exactor.

Señaló que cuentan con un modelo de desintoxicación y rehabilitación adecuado para casos complejos y ofreció una beca completa en su centro “Jireh”, en Tijuana.

Debido a restricciones migratorias, el grupo no puede ingresar a Estados Unidos, por lo que pidió a la comunidad que, en caso de ver a Chase, etiqueten las cuentas oficiales de La Patrulla Espiritual en redes sociales para facilitar el contacto y eventual traslado a México.

Internación hospitalaria en California

De manera paralela, se confirmó que Tylor Chase fue internado el 25 de diciembre de 2025 en un hospital del sur de California, luego de que especialistas determinaran que requería evaluación psiquiátrica involuntaria bajo el protocolo 5150.

Actualmente permanece bajo observación médica, con miras a estabilizar su condición y canalizarlo a un tratamiento más prolongado.

La familia del exactor ha reiterado que nunca lo ha abandonado y que continúa buscando opciones profesionales para su recuperación.

Comentarios