Taylor Swift impulsa vinilo: EUA rompe récords en música grabada

La industria de la música grabada en Estados Unidos alcanzó un récord histórico de 11,500 millones de dólares en ingresos durante 2025, impulsada por el auge del streaming y, de manera destacada, por las ventas de vinilos lideradas por Taylor Swift.

Según el informe de fin de año de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), los ingresos por suscripciones premium de streaming crecieron un 6.8%, alcanzando los 5,880 millones de dólares, mientras que las ventas de vinilos aumentaron por decimonoveno año consecutivo, superando los 1,000 millones de dólares por primera vez desde 1983.

El crecimiento del vinilo fue notable: de 43,4 millones de unidades en 2024 se pasó a 46.8 millones en 2025, generando ingresos de 1,042.9 millones de dólares, frente a los 954.4 millones del año anterior.

Este repunte se debe en gran parte al impacto de Taylor Swift, cuyo álbum “Life of a Showgirl” vendió 1.6 millones de unidades solo en vinilo, seguido por su set “Lover (Live From Paris)” con 166,000 unidades, el noveno más vendido del año según Luminate.

Otros artistas destacados incluyen a Sabrina Carpenter, cuyos discos “Man's Best Friend” y “Short n' Sweet” vendieron cerca de 600,000 vinilos en 2025.

Aunque el crecimiento anual del vinilo ha disminuido en comparación con los aumentos de dos dígitos de la década pasada, el formato sigue mostrando casi 20 años consecutivos de incrementos en ventas e ingresos. Estados Unidos representa más de la mitad del mercado mundial de vinilo por ingresos y continúa siendo el mayor mercado de suscripciones de streaming de pago, con un tercio del valor global en esta categoría.

Matt Bass, vicepresidente de investigación de la RIAA, comentó: “Los fans consumen la música de sus artistas favoritos de más maneras que nunca, y esa pasión se refleja en el informe de hoy. La música grabada en Estados Unidos ha demostrado un crecimiento sostenido a nivel mundial, representando el 50% de los ingresos mundiales por vinilos y ofreciendo a los fans múltiples formas de escuchar y conectar con su música favorita.”

Por su parte, el presidente y CEO de la RIAA, Mitch Glazier, destacó: “A pesar de todo, la música sigue siendo una piedra angular de la cultura y una creciente potencia económica para los Estados Unidos, contribuyendo con 212 mil millones de dólares al PIB y sustentando más de 2,5 millones de empleos estadounidenses.”

Otros datos relevantes del informe muestran que los ingresos totales por streaming alcanzaron 9,500 millones de dólares, representando el 82% de los ingresos totales en Estados Unidos. El streaming de pago llegó a 106.5 millones de cuentas, generando 6,400 millones de dólares, equivalentes al 55.3% del total.

En cuanto a los formatos físicos, el vinilo superó ampliamente a los CD, generando más del triple de ingresos en 2025, consolidándose como el líder del mercado y símbolo del regreso de la música tangible.

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