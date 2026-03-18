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Pedro Almodóvar critica silencio de Hollywood ante guerras

El cineasta español cuestionó la falta de postura en los Óscar y defendió que artistas opinen sobre conflictos y temas sociales

  • 18
  • Marzo
    2026

El director español Pedro Almodóvar se mostró sorprendido por el silencio de Hollywood frente a los conflictos bélicos actuales, en el marco del estreno de su nueva película, "Amarga Navidad".

El cineasta lamentó la falta de pronunciamientos en espacios como los Premios Óscar, donde, según dijo, prácticamente no hubo referencias a las guerras en curso, a diferencia de lo que suele ocurrir en el cine español.

En ese contexto, destacó que el sector audiovisual en España ha mantenido una postura más activa ante este tipo de problemáticas, al considerar que las figuras públicas tienen la responsabilidad de alzar la voz.

Almodóvar también defendió el derecho de actores y cineastas a opinar sobre la realidad política y social, al rechazar la idea de que deban mantenerse al margen de estos temas.

Asimismo, reconoció la intervención del actor Javier Bardem durante la gala, a quien elogió por ser de los pocos en referirse a conflictos como Palestina o la guerra en Medio Oriente.


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