Jane Fonda protagonizará y producirá 'The Correspondent'

La actriz de 88 años dará vida a Sybil Van Antwerp y producirá la adaptación de la novela, reafirmando su apuesta por historias humanas y emocionales

  • 18
  • Marzo
    2026

La seis veces ganadora del Oscar a Mejor Actriz, Jane Fonda, será quien produzca la adaptación de la novela "The Correspondent"... ¡Y también de protagonizarla!

Este miércoles la productora Lionsgate anunció que la actriz de 88 años será quien encarne a Sybil Van Antwerp, además de que asumirá un rol activo detrás de cámaras como productora del filme, reafirmando "su compromiso con historias de corte humano y emocional".

Pese a que no se ha revelado la fecha de estreno, con el anuncio de Fonda como protagonista y parte del equipo de producción, el proyecto ha ido en aumento.

A lo largo de su carrera, la intérprete estadounidense ha sido conocida por elegir papeles con profundidad dramática, pero, en esta ocasión, parece haber encontrado en esta historia un vehículo ideal para explorar emociones complejas y personajes introspectivos.

La novela "The Correspondent", publicada en abril de 2025, gira en torno a una abogada jubilada que ha hecho de la correspondencia escrita una forma de ordenar su vida y dar sentido a las experiencias que la rodean.

A través de cartas, Sybil Van Antwerp ha construido una especie de refugio emocional, un espacio donde puede procesar sus pensamientos en medio de un mundo cada vez más caótico y acelerado.

Sin embargo, ese equilibrio se ve amenazado cuando una de esas cartas —aparentemente olvidada— reaparece de forma inesperada. Este evento desencadena una confrontación directa con un episodio doloroso de su pasado, obligándola a revisar heridas que creía completamente cerradas.

Pese a que la novela apenas cumplirá un año, el libro escrito por Virginia Evans rápidamente captó la atención del público, al grado de permanecer por 19 semanas en la lista de bestsellers del The New York Times.

A lo largo de su carrera, Fonda ha protagonizado títulos como "80 for Brady" y "Book Club: "The Next Chapter", y con la revelación de este nuevo papel, demuestra que continúa siendo una figura vigente y versátil dentro de la industria, capaz de moverse entre la comedia ligera y el drama con naturalidad.


