Taylor Swift y Joe Alwyn terminan tras seis años juntos

Una de las parejas más estables del espectáculo durante los últimos años, decidió poner punto final a su noviazgo. Swift trabajó con él en sus últimos discos.

Tal parece que la historia de amor de Taylor Swift y Joe Alwyn ha llegado a su fin, según el reporte del medio estadounidense Entertainment Tonight y que posteriormente confirmó la revista People.

La cantante y el actor mantenían una relación sentimental desde finales de 2016, y aunque durante su romance mantuvieron un perfil bajo, la pareja era elogiada no solo por otros famosos, sino también por sus fanáticos, quiénes se han mostrado consternados con la noticia de su separación.

No me pueden decir que taylor y Joe terminaron cuando taylor era esto cantándole a él, por favor no, me niego a creer que el amor murió pic.twitter.com/CUQcnFgxnT — 🦋 (@bugaboo_s) April 9, 2023





Su relación fue privada, esto tras los múltiples casos de acoso que ya había vivido Swift con anterioridad, al salir con algunos otros famosos como Calvin Harris, Tom Hiddleston, Harry Styles y Jake Gyllenhaal.

La mayor parte de esta relación se fue dando a conocer por medio de la música de Swift, quién durante su largo noviazgo, lanzó cinco discos: Reputation, Lover, Folklore, Evermore y Midnights.

En Reputation, disco del 2017, la cantante abordó todo su coraje e indignación hacia los titulares negativos que obtuvo durante esa época, y en ese duro momento, ahí estuvo Alwyn apoyándola en secreto. En dicho disco ella le dedica canciones como ‘Delicate’, ‘Gorgeous’ y ‘Call It What You Want’ y ‘Dress’.





Posteriormente, en Lover, lanzado en agosto de 2019, la cantante cuenta como fue su relación, donde dio indicios de que vivían juntos y estarían dispuestos a casarse.





Alwyn y Swift no solo compartían el amor, sino también el trabajo, pues el actor colaboró en los discos de ella lanzados durante la pandemia, Folklore y Evermore, bajo el pseudónimo de William Bowery, acreditado en las canciones: ‘Betty’, ‘Exile’, Champagne Problems’, ‘Coney Island’ y ‘Evermore’.





Taylor, que en 2021 ganó el Grammy a disco del año por dicha producción, agradeció a Joe el apoyo.

“Joe es la primera persona a la que toco cada canción que escribo, y lo pasé muy bien escribiendo canciones contigo en cuarentena”, dijo al recibir la estatuilla.

Conociendo esta separación, los fanáticos de la intérprete de 'Look What You Made Me Do' reconocieron que por esta razón es que el actor no había sido visto en los shows de la cantante, que inició su esperada gira “The Eras Tour” el mes pasado, donde interpreta canciones de todos sus discos.