The Beatles anuncian 'Anthology 4', con libro y serie documental

Apple Corps ha confirmado el relanzamiento y la expansión de "Anthology", el icónico proyecto de "The Beatles" multimedia de los años 90, que saldrá el 21 de noviembre de 2025.

Este álbum ampliado es parte de un proyecto de reedición más grande que celebra el 30 aniversario de la serie original Anthology de 1995.

Curada y remasterizada por Giles Martin, Anthology 4 incluye 13 demos inéditos, grabaciones de sesión y pistas raras, ofreciendo a los fans una nueva mirada al proceso creativo de la banda.

También presenta nuevas mezclas de los sencillos ganadores del Grammy "Free As A Bird" y "Real Love", producidos por Jeff Lynne usando voces desmezcladas de John Lennon, junto con la canción de 2023 "Now And Then".

La colección completa de Anthology contendrá 191 pistas, disponibles en vinilo de lujo de 12 LP, cajas de 8 CD y formatos digitales, con versiones remasterizadas de Anthology 1, 2 y 3.

Además, la serie documental Anthology se está remasterizando y ampliando con un nuevo noveno episodio, que presenta imágenes inéditas del detrás de cámaras de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr trabajando en el proyecto original entre 1994 y 1995.

Este se podrá ver en Disney+ a partir del 26 de noviembre de 2025.

También se lanzará una edición del 25.º aniversario del libro The Beatles Anthology el 14 de octubre de 2025, con más de 1300 fotos y material de archivo. Algunos temas específicos de Anthology 4 incluyen tomas inéditas de "I Saw Her Standing There", "If I Fell", "Matchbox" y "Hey Bulldog", entre otros.

Sin embargo, algunos fans han expresado su decepción, ya que gran parte del material proviene de ediciones Super Deluxe publicadas anteriormente, con solo 13 temas realmente nuevos.

Este lanzamiento ha generado entusiasmo, pero también debate entre los fans, quienes esperan temas más profundos como "Carnival of Light" o grabaciones de Star-Club, que no están incluidas.

Aun así, es un momento significativo para los fans de los Beatles, que combina nostalgia con nuevos descubrimientos.

